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България взе сребърните медали при смесените състави на ЕП по еър бадминтон в Атина

  • 17 окт 2026 | 04:19
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България взе сребърните медали при смесените състави на ЕП по еър бадминтон в Атина

България спечели сребърните медали при смесените състави на Европейското първенство по еър бадминтон в Атина, Гърция.

На финала националите отстъпиха пред домакините от Гърция с 52-60 и се наредиха на второ място в крайното класиране.

Мъжкият отбор завърши трети в индивидуалната надпревара „трима срещу трима".

Тимът е в състав: Лилиян Михайлов, Александър Пешев, Христо Пенчев, Ювал Калман, Силвана Генкова, Михаела Чолакова, Димитрия Попстойкова, Мина Пенчева, Йоана Ангелова с треньори Мирослав Петров и Александър Пешев.

Междувременно, приключи българското участие на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в чешката столица Прага.

Гергана Павлова загуби от поставената под номер 7 Петра Майкснерова (Чехия) с 16:21, 17:21, а Христомира Поповска претърпя поражение от Милена Шнидер (Швейцария) с 14:21, 13:21.

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