Team Liquid и Георги "Jorko" Митев опитаха обрат срещу NiP, но отпаднаха от турнир в Стокхолм

Отборът на Георги "Jorko" Митев - Liquid, отпадна от Stake Pulse Beat III след загуба с 1:2 (13-9, 10-13, 13-16) от Ninjas in Pyjamas в четвъртфиналите на турнира по CS2 в Стокхолм. Тимът на българския снайперист спечели първата карта Mirage, но след това отстъпи на Nuke с и на Cache след продължения.
Джонатан "EliGE" Яблоновски беше най-резултатният играч на "кончетата" с 65 елиминации. Jorko записа 40 фрага и 1.41 на Mirage. След отпадането TL ще получи 4000 долара от наградния фонд. Следващият турнир за Jorko и съотборниците му ще бъде 1win Private Club 2 в Белград.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google