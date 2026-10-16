Team Liquid и Георги "Jorko" Митев опитаха обрат срещу NiP, но отпаднаха от турнир в Стокхолм

Отборът на Георги "Jorko" Митев - Liquid, отпадна от Stake Pulse Beat III след загуба с 1:2 (13-9, 10-13, 13-16) от Ninjas in Pyjamas в четвъртфиналите на турнира по CS2 в Стокхолм. Тимът на българския снайперист спечели първата карта Mirage, но след това отстъпи на Nuke с и на Cache след продължения.

That’s a wrap for us at Stake Pulse Beat III. Not the result we wanted, but thank you for riding with us all the way 💙 Next stop: 1win Private Club Season 2! https://t.co/Iptn5CfzRU — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) October 16, 2026

Джонатан "EliGE" Яблоновски беше най-резултатният играч на "кончетата" с 65 елиминации. Jorko записа 40 фрага и 1.41 на Mirage. След отпадането TL ще получи 4000 долара от наградния фонд. Следващият турнир за Jorko и съотборниците му ще бъде 1win Private Club 2 в Белград.

Снимка: HLTV

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