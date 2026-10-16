Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports

Team Liquid и Георги "Jorko" Митев опитаха обрат срещу NiP, но отпаднаха от турнир в Стокхолм

  • 16 окт 2026 | 20:10
  • 379
  • 0
Team Liquid и Георги "Jorko" Митев опитаха обрат срещу NiP, но отпаднаха от турнир в Стокхолм

Отборът на Георги "Jorko" Митев - Liquid, отпадна от Stake Pulse Beat III след загуба с 1:2 (13-9, 10-13, 13-16) от Ninjas in Pyjamas в четвъртфиналите на турнира по CS2 в Стокхолм. Тимът на българския снайперист спечели първата карта Mirage, но след това отстъпи на Nuke с и на Cache след продължения.

Джонатан "EliGE" Яблоновски беше най-резултатният играч на "кончетата" с 65 елиминации. Jorko записа 40 фрага и 1.41 на Mirage. След отпадането TL ще получи 4000 долара от наградния фонд. Следващият турнир за Jorko и съотборниците му ще бъде 1win Private Club 2 в Белград.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Team Liquid привлече шампион от TI 2025

Team Liquid привлече шампион от TI 2025

  • 15 окт 2026 | 22:23
  • 870
  • 0
Team WE надви BRION с 3:2 и ще срещне BNK FEARX във финала на Demacia Cup

Team WE надви BRION с 3:2 и ще срещне BNK FEARX във финала на Demacia Cup

  • 15 окт 2026 | 20:34
  • 486
  • 0
VALORANT сцената обещава зрелища по целия свят за 2027 г.

VALORANT сцената обещава зрелища по целия свят за 2027 г.

  • 15 окт 2026 | 16:42
  • 657
  • 0
Fnatic официализира раздялата с Виктор "Br4tkO" Кондратец

Fnatic официализира раздялата с Виктор "Br4tkO" Кондратец

  • 15 окт 2026 | 16:15
  • 714
  • 0
BNK FearX надигра KT Rolster и ще игра финали на Demacia Cup 2026

BNK FearX надигра KT Rolster и ще игра финали на Demacia Cup 2026

  • 14 окт 2026 | 20:46
  • 893
  • 0
Monte обяви целия си нов състав

Monte обяви целия си нов състав

  • 14 окт 2026 | 17:36
  • 910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

  • 16 окт 2026 | 20:50
  • 8804
  • 9
ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 21827
  • 45
Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 5616
  • 6
Очаквайте на живо: Барса - Олимпиакос

Очаквайте на живо: Барса - Олимпиакос

  • 16 окт 2026 | 20:50
  • 309
  • 0
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 39785
  • 278
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 9839
  • 31