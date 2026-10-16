Дебютант на Worlds се справи с FURIA на старта на турнира

MVK Esports започна участието си в Play-In фазата на Worlds 2026 с категорична победа с 3:0 срещу бразилския състав FURIA. Виетнамският тим записа първия си успех по пътя към основната фаза на Световното по League of Legends, за която са необходими общо три победи.

CLEAN. SWEEP. https://t.co/i1mKjEOfKc — LoL Esports (@lolesports) October 16, 2026

Най-полезен играч в серията срещу бразилците беше джънглърът Луонг "Gury" Хай Лонг. Той завърши трите игри с общи показатели 15 елиминации и 23 асистенции.

"HE'S PERFECT ON THE LEE SIN" Quadra for Gury! #Worlds2026 https://t.co/mGIMCOOBmq — LoL Esports (@lolesports) October 16, 2026

Следващият съперник на MVK Esports ще бъде европейският гранд Karmine Corp, който започна турнира с победа с 3:2 срещу Cloud9. Междувременно FURIA ще се изправи именно срещу американския тим в директен сблъсък за оцеляване в турнира.

Снимка: LOL Esports

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