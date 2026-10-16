Дебютант на Worlds се справи с FURIA на старта на турнира

MVK Esports започна участието си в Play-In фазата на Worlds 2026 с категорична победа с 3:0 срещу бразилския състав FURIA. Виетнамският тим записа първия си успех по пътя към основната фаза на Световното по League of Legends, за която са необходими общо три победи.
Най-полезен играч в серията срещу бразилците беше джънглърът Луонг "Gury" Хай Лонг. Той завърши трите игри с общи показатели 15 елиминации и 23 асистенции.
Следващият съперник на MVK Esports ще бъде европейският гранд Karmine Corp, който започна турнира с победа с 3:2 срещу Cloud9. Междувременно FURIA ще се изправи именно срещу американския тим в директен сблъсък за оцеляване в турнира.
Снимка: LOL EsportsДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google