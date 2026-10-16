Очаквайте на живо: Два мача от Sesame НБЛ днес, Балкан и Левски започват половин час по-късно

С два мача започва днес вторият кръг на Sesame Национална баскетболна лига.
В 18:00 часа направилият много силен мач в Рим в турнира ЕвроКъп преди броени дни Балкан трябваше да приеме в Ботевград Левски. Двубоят обаче ще започне с половин час закъснение в 18:30 ч. Причината за това е затрудненото придвижване по АМ "Хемус" и ремонтни дейности в участъците с тунели", информираха от Sesame НБЛ.
Половин час по-късно Шумен е домакин на Ботев Враца в другата среща от днешната програма.
ШУМЕН - БОТЕВ ВРАЦА - СТАТИСТИКАДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google