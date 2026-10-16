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Очаквайте на живо: Два мача от Sesame НБЛ днес, Балкан и Левски започват половин час по-късно

  • 16 окт 2026 | 17:20
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Очаквайте на живо: Два мача от Sesame НБЛ днес, Балкан и Левски започват половин час по-късно

С два мача започва днес вторият кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

В 18:00 часа направилият много силен мач в Рим в турнира ЕвроКъп преди броени дни Балкан трябваше да приеме в Ботевград Левски. Двубоят обаче ще започне с половин час закъснение в 18:30 ч. Причината за това е затрудненото придвижване по АМ "Хемус" и ремонтни дейности в участъците с тунели", информираха от Sesame НБЛ.

БАЛКАН - ЛЕВСКИ - СТАТИСТИКА

Половин час по-късно Шумен е домакин на Ботев Враца в другата среща от днешната програма.

ШУМЕН - БОТЕВ ВРАЦА - СТАТИСТИКА

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