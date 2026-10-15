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VALORANT сцената обещава зрелища по целия свят за 2027 г.

  • 15 окт 2026 | 16:42
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VALORANT сцената обещава зрелища по целия свят за 2027 г.

От Riot Games обявиха локациите на международните турнири по VALORANT от VCT сериите за 2027 г. Първият Masters ще се проведе в Сеул от 20 февруари до 3 март, а вторият ще бъде във Валенсия между 5 и 20 юни. Шампионатът Champions 2027 ще се състои в Остин, Тексас, от 16 септември до 10 октомври.

Новият сезон ще предложи сериозни промени, като пътят към Masters и Champions ще започва с отворени квалификации, достъпни за всички отбори. Вместо традиционния редовен сезон ще има турнири Cups, част от които ще се провеждат в различни градове.

Kickoff шампионатът ще се проведе в Сао Пауло, Берлин, Банкок и Ханджоу. Първите Cups ще бъдат в Мексико Сити, Варшава, Манила и Ухан, а вторите - в Рио де Жанейро, Истанбул, Токио и Шанхай.

Снимка: VALORANT

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