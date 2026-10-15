VALORANT сцената обещава зрелища по целия свят за 2027 г.

От Riot Games обявиха локациите на международните турнири по VALORANT от VCT сериите за 2027 г. Първият Masters ще се проведе в Сеул от 20 февруари до 3 март, а вторият ще бъде във Валенсия между 5 и 20 юни. Шампионатът Champions 2027 ще се състои в Остин, Тексас, от 16 септември до 10 октомври.

Get ready for a new #VCT in 2027! https://t.co/iGqa45Kxs5 — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) October 15, 2026

Новият сезон ще предложи сериозни промени, като пътят към Masters и Champions ще започва с отворени квалификации, достъпни за всички отбори. Вместо традиционния редовен сезон ще има турнири Cups, част от които ще се провеждат в различни градове.

You know we’re going big with the VCT in 2027, but where are we headed? https://t.co/SKCzrAUbaE — VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) October 15, 2026

Kickoff шампионатът ще се проведе в Сао Пауло, Берлин, Банкок и Ханджоу. Първите Cups ще бъдат в Мексико Сити, Варшава, Манила и Ухан, а вторите - в Рио де Жанейро, Истанбул, Токио и Шанхай.

Снимка: VALORANT

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