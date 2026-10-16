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HANJIN BRION запазва целия си състав за следващия сезон в LCK

  • 16 окт 2026 | 20:04
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HANJIN BRION запазва целия си състав за следващия сезон в LCK

HANJIN BRION ще запази целия си състав за сезон 2027 в корейската лига по League of Legends (LCK), съобщават от Sheep Esports. Според източници на изданието организацията е постигнала споразумение с всичките си петима играчи, чиито договори изтичаха в края на 2026 г.

Team WE надви BRION с 3:2 и ще срещне BNK FEARX във финала на Demacia Cup
Team WE надви BRION с 3:2 и ще срещне BNK FEARX във финала на Demacia Cup

В отбора остават Шин "Casting" Мин-дже, Ким "GIDEON" Мин-сон, Чо "Roamer" У-джин, Пак "Teddy" Джин-сон и Намгунг "Namgung" Сон-хун. През този сезон BRION завърши на седмо място в LCK, като не успя да стигне до плейофите, но показа напредък спрямо първоначалните очаквания. Тимът достигна и до полуфиналите на Demacia Cup Global Invitational, където загуби с 2:3 от Team WE.

Снимка: LCK

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