Клести "stikle-" Кола ще поеме състава на Inner Circle

Отборът на Inner Circle по Counter-Strike 2 направи треньорска промяна, като Клести "stikle-" Кола ще замени Дмитро "jR" Червак, който преминава към ръководството на клуба.

Important updates for our CS2 roster ❗️ For the upcoming events, Klesti «stikle-» Kola will be the coach of Inner Circle, leading the team at Stake Ranked Episodes 5 and 6 in particular ⚡️ Dmytro «jR» Chervak remains in the club – his experience as a player and coach will now help the organization in management 🤝 — IC Esports (@InCircleEsports) October 16, 2026

Под наставничеството на jR украинският отбор влезе в топ 20 на световната класация VRS и спечели първото издание на Super DraculaN.

Новият треньор ще води състава в Stake Ranked Episode 5 и Episode 6. stikle- е бивш помощник-треньор на Inner Circle и е познат с работата си в Bad News Eagles, с които през 2022 г. достигна до етапа на Legends етапа на Мейджърите в Антверпен и в Рио.

Снимка: HLTV

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