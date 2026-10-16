Клести "stikle-" Кола ще поеме състава на Inner Circle

Отборът на Inner Circle по Counter-Strike 2 направи треньорска промяна, като Клести "stikle-" Кола ще замени Дмитро "jR" Червак, който преминава към ръководството на клуба.
Под наставничеството на jR украинският отбор влезе в топ 20 на световната класация VRS и спечели първото издание на Super DraculaN.
Новият треньор ще води състава в Stake Ranked Episode 5 и Episode 6. stikle- е бивш помощник-треньор на Inner Circle и е познат с работата си в Bad News Eagles, с които през 2022 г. достигна до етапа на Legends етапа на Мейджърите в Антверпен и в Рио.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google