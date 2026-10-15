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Team WE надви BRION с 3:2 и ще срещне BNK FEARX във финала на Demacia Cup

  • 15 окт 2026 | 20:34
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Team WE надви BRION с 3:2 и ще срещне BNK FEARX във финала на Demacia Cup

Team WE победи HANJIN BRION с 3:2 в полуфиналите на турнира по League of Legends в Китай - Demacia Cup Global Invitational 2026 и си осигури място във финала. Китайският състав поведе с 2:0, но корейците изравниха след две силни игри, преди решителната пета карта да донесе успеха на домакините.

Победата е историческа за Team WE, който ще играе в международен финал за първи път от 2015 г., когато загуби от TSM на IEM Season IX. На 17 октомври Team WE ще се изправи срещу BNK FEARX в големия финал в Пекин. Корейският тим стигна до решаващия сблъсък след победа с 3:1 над KT Rolster и ще опита да завърши плейофите без загуба.

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