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Сливен е домакин на международен шахматен турнир в памет на Димитър Карапчански

  • 16 окт 2026 | 18:35
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Сливен е домакин на международен шахматен турнир в памет на Димитър Карапчански

Около 80 млади шахматисти от над пет държави участват в четвъртото издание на Международния турнир в памет на сливенския шахматист, треньор и деятел Димитър Карапчански, съобщиха от пресцентъра на община Сливен.

Участниците се състезават в няколко възрастови групи – до 8, 10, 12 и 14 години. Турнирът е възможност за младите таланти да натрупат опит и да премерят сили с връстници от страната и чужбина.

Шахматен клуб „Сините камъни“ развива дейност вече осем години, като работи за подготовката на млади състезатели и участва в турнири в страната и чужбина. Международната надпревара в памет на Димитър Карапчански продължава до 18 октомври и се провежда с подкрепата на Община Сливен и образователната платформа Modern Chess.

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