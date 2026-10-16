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Янакиев и Стойнов не успяха да прескочат квалификациите в Прага

  • 16 окт 2026 | 13:42
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Янакиев и Стойнов не успяха да прескочат квалификациите в Прага

Димитър Янакиев и Илиян Стойнов не успяха да преодолеят квалификациите на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в чешката столица Прага.

Янакиев записа победа и загуба, а заедно със Стойнов също имат успех и поражение на двойки мъже. Илиян Стойнов спечели два мача, но в спор за място в основната схема отстъпи пред Олекси Титов (Украйна) с 18:21, 21:18, 16:21 за 52 минути на корта.

Пресявките не успяха да преминат също двойката жени Рая Пашова и Гергана Павлова.

По-късно днес Павлова и Христомира Поповска ще играят на единично жени съответно срещу номер 7 Петра Майкснерова (Чехия) и Милена Шнидер (Швейцария).

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