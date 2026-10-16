Италианец постави световен рекорд в индивидуалното преследване

Италианецът Джонатан Милан постави световен рекорд в индивидуалното преследване на Световното първенство по колоездене на писта, което се провежда в Шанхай (Китай).

Той финишира за 3:58,850 минути в дистанцията от 4 километра. Предишното върхово постижение също беше негово, но поставено през 2024 година - 3:59,153.

26-годишният Милан е олимпийски шампион и бронзов олимпийски медалист в отборното преследване съответно от Токио 2020 и Париж 2024, а освен това има и две световни титли в тази дисциплина.

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