Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Италианец постави световен рекорд в индивидуалното преследване

  • 16 окт 2026 | 12:30
  • 288
  • 0
Италианец постави световен рекорд в индивидуалното преследване

Италианецът Джонатан Милан постави световен рекорд в индивидуалното преследване на Световното първенство по колоездене на писта, което се провежда в Шанхай (Китай).

Той финишира за 3:58,850 минути в дистанцията от 4 километра. Предишното върхово постижение също беше негово, но поставено през 2024 година - 3:59,153.

26-годишният Милан е олимпийски шампион и бронзов олимпийски медалист в отборното преследване съответно от Токио 2020 и Париж 2024, а освен това има и две световни титли в тази дисциплина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

България е на финал на Европейското по eърбадминтон

България е на финал на Европейското по eърбадминтон

  • 16 окт 2026 | 09:01
  • 487
  • 0
Испания включи "Бернабеу" и "Камп Ноу" за кандидатурата си за домакинство на Световното първенство по ръгби през 2035 година

Испания включи "Бернабеу" и "Камп Ноу" за кандидатурата си за домакинство на Световното първенство по ръгби през 2035 година

  • 15 окт 2026 | 21:14
  • 1327
  • 0
Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

Карлос Насар за Стефан Ботев: Що за човек ще фалира федерацията, това не е лична фирма!

  • 15 окт 2026 | 18:46
  • 32559
  • 39
Европейският елит в стрелбата се събира в Плевен

Европейският елит в стрелбата се събира в Плевен

  • 15 окт 2026 | 16:36
  • 799
  • 0
Благотворителният боулинг турнир "Подай ръка"

Благотворителният боулинг турнир "Подай ръка"

  • 15 окт 2026 | 14:30
  • 570
  • 0
Русенските щанги гледат с оптимизъм към бъдещето и надежда за медал от Световното

Русенските щанги гледат с оптимизъм към бъдещето и надежда за медал от Световното

  • 15 окт 2026 | 14:03
  • 609
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 20430
  • 111
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 11637
  • 13
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 10713
  • 2
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 2274
  • 6
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 172853
  • 702
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 206822
  • 770