Люк Хюз блесна с два гола при разгром на Девилс над Рейнджърс

Ню Джърси Девилс постигна категорична победа със 7:1 срещу регионалния си съперник Ню Йорк Рейнджърс в среща от редовния сезон на НХЛ. В главно действащо лице за домакините се превърна защитникът Люк Хюз, който се разписа на два пъти и записа първия си мач с повече от едно попадение в лигата.
„Просто се опитвам да насочвам шайбата към вратата, когато съотборниците ми атакуват. Смятам, че играхме страхотно като отбор. Трябва да продължим да се развиваме и да надграждаме мач след мач“, коментира Хюз след двубоя.
Успехът беше исторически за наставника на „дяволите“ Шелдън Кийф, който записа своята победа номер 300 в НХЛ. Евън Родригес допринесе за триумфа с гол и асистенция, а вратарят Нико Доус се отличи с 18 спасявания в първия си спечелен мач за сезона. Тимо Майер, Брет Пеше, Доусън Мърсър, Дъги Хамилтън и Амадеус Ломбарди се отчетоха с по две асистенции за Ню Джърси, които вече са в серия от два поредни успеха.
„Това е хубав юбилей, но всъщност не означава толкова много. Честно казано, концентрацията ми е изцяло върху победите на отбора и се чувствам отлично от този резултат“, заяви треньорът Кийф по повод постижението си.
За гостите от Ню Йорк почетното попадение реализира Павел Дорофеев. Вратарят Дилън Гаранд отрази едва девет от 13 точни удара и бе заменен в началото на втората третина от Спенсър Мартин, който завърши срещата с 15 спасявания. Преди този сблъсък Рейнджърс бяха лидер в лигата по голова разлика с плюс 13.
„Напълно изгубихме ритъма си. Не показахме хокея, който играем през по-голямата част от сезона и който ни носеше успехи до момента“, призна старши треньорът на нюйоркчани Майк Съливан.
Чикаго Блекхоукс се спаси от поражение срещу Уинипег Джетс с 4:3 след продължение, след като водеше с 3:1 в края на първата част, но до края на редовното време гостите от Канада стигнаха до изравняване.
Победният гол бе дело на Артьом Левшунов в 1:37 минута на продължението след пас от Конър Бедард, който отбеляза първото си попадение за сезона по-рано в срещата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google