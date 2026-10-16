Люк Хюз блесна с два гола при разгром на Девилс над Рейнджърс

Ню Джърси Девилс постигна категорична победа със 7:1 срещу регионалния си съперник Ню Йорк Рейнджърс в среща от редовния сезон на НХЛ. В главно действащо лице за домакините се превърна защитникът Люк Хюз, който се разписа на два пъти и записа първия си мач с повече от едно попадение в лигата.

„Просто се опитвам да насочвам шайбата към вратата, когато съотборниците ми атакуват. Смятам, че играхме страхотно като отбор. Трябва да продължим да се развиваме и да надграждаме мач след мач“, коментира Хюз след двубоя.

LUKE HUGHES IS DANCING OUT THERE 🕺 https://t.co/MsWRNij4t9 — NHL (@NHL) October 16, 2026

Успехът беше исторически за наставника на „дяволите“ Шелдън Кийф, който записа своята победа номер 300 в НХЛ. Евън Родригес допринесе за триумфа с гол и асистенция, а вратарят Нико Доус се отличи с 18 спасявания в първия си спечелен мач за сезона. Тимо Майер, Брет Пеше, Доусън Мърсър, Дъги Хамилтън и Амадеус Ломбарди се отчетоха с по две асистенции за Ню Джърси, които вече са в серия от два поредни успеха.

„Това е хубав юбилей, но всъщност не означава толкова много. Честно казано, концентрацията ми е изцяло върху победите на отбора и се чувствам отлично от този резултат“, заяви треньорът Кийф по повод постижението си.

New Jersey goal! Scored by Evan Rodrigues with 00:30 left in the 1st. NJD: 1 | NYR: 0 #NYRvsNJD #NJDevils #NYR https://t.co/EhDvMw9vzh — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 15, 2026

За гостите от Ню Йорк почетното попадение реализира Павел Дорофеев. Вратарят Дилън Гаранд отрази едва девет от 13 точни удара и бе заменен в началото на втората третина от Спенсър Мартин, който завърши срещата с 15 спасявания. Преди този сблъсък Рейнджърс бяха лидер в лигата по голова разлика с плюс 13.

„Напълно изгубихме ритъма си. Не показахме хокея, който играем през по-голямата част от сезона и който ни носеше успехи до момента“, призна старши треньорът на нюйоркчани Майк Съливан.

Чикаго Блекхоукс се спаси от поражение срещу Уинипег Джетс с 4:3 след продължение, след като водеше с 3:1 в края на първата част, но до края на редовното време гостите от Канада стигнаха до изравняване.

Победният гол бе дело на Артьом Левшунов в 1:37 минута на продължението след пас от Конър Бедард, който отбеляза първото си попадение за сезона по-рано в срещата.

ARTYOM LEVSHUNOV CALLS GAME 🗣️ He buries the winner in @Energizer overtime! https://t.co/gkWlJYL3PR — NHL (@NHL) October 16, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google