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България е на финал на Европейското по eърбадминтон

  • 16 окт 2026 | 09:01
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България е на финал на Европейското по eърбадминтон

България ще играе на финала на смесената отборна надпревара на Европейското първенство по еърбадминтон в Атина. В спора за първото място и златните отличия родните национали ще се изправят срещу домакините от Гърция.

На полуфиналите нашите показаха характер и воля, бориха се до последната точка и в крайна сметка надделяха в инфарктен двубой срещу Турция с 60:59.

Тимът е в състава: Лилиян Михайлов, Александър Пешев, Христо Пенчев, Ювал Калман, Силвана Генкова, Михаела Чолакова, Димитрия Попстойкова, Мина Пенчева, Йоана Ангелова с третньори Мирослав Петров и Александър Пешев.

На шампионата на Стария континент през 2025 година България завоюва бронза. Европейски шампион стана Германия след успех над Азербайджан на финала.

В същото време мъжкият отбор ще играе полуфинал вв дисциплината „трима срещу трима“, срещу Германия.

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