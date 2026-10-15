Разбраха се: Байерн и Хари Кейн си стиснаха ръцете за нов договор

Байерн (Мюнхен) очевидно ще продължи да разчита още дълго време на голмайстора си Хари Кейн.

Според ексклузивната информация на журналиста от Sky Sports Майкъл Бридж, баварският клуб ще задържи капитана на Англия с нов договор до 2029 г. Вече е постигнато и принципно устно споразумение между страните. Всичко е договорено по отношение на заплатата и срока на договора, а документите вече са в ръцете на адвокатите за проверка, одобрение и подписване във възможно най-кратък срок.

Harry Kane has agreed a new contract in principle at FC Bayern His new deal will take him until 2029 at the German champions. It’s understood Bayern are now finalising the paperwork on his contract extension [@MichaelBridge_] https://t.co/MfILD211fs — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 15, 2026

Смята се, че новият договор на 33-годишния Кейн ще бъде обявен преди церемонията за „Златната топка“, която е на 26 октомври в Лондон. Англичанинът е един от главните фаворити за спечелването на най-престижната индивидуална футболна награда.

Кейн пристигна в Байерн през лятото на 2023 г. от Тотнъм срещу трансферна сума от около 100 млн. евро. Оттогава насам 33-годишният нападател не спира да бележи и има забележителните 154 гола и 37 асистенции в 156 официални срещи дотук за тима.

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С германския гранд Кейн вече завоюва две титли от Бундеслигата, Купата на Германия и два пъти Суперкупата на страната, като същевременно завърши като водещ голмайстор на първенството и в трите си сезона досега.

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