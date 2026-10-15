Уилямс обяви специално име на колата си за юбилейния сезон 2027

Въпреки че до края на сезон 2026 във Формула 1 остават цели шест кръг, отборът на Уилямс вече обяви името, което ще носи болидът му за следващия сезон, в който тимът от Гроув ще отбележи своята 50-годишнина.
Настоящата кола, с която се състезават Алекс Албон и Карлос Сайнц, се казва FW48. По пътя на логиката автомобилът за следващата година трябваше да носи наименованието FW49. От Уилямс обаче са решили да кръстят колата си FW50, за да отбележат специалната си годишнина.
Това няма да е първият случай, в който Уилямс ще прескочи число при именуването на свой автомобил. През 2017 година отборът използва обозначението FW40 за своята 40-годишнина, въпреки че колата от сезон 2016 носеше името FW38. През 2020 и 2021 Уилямс използва съответно FW43 и FW43B, което е и причината сега отборът да трябва отново да прескочи последователността в номерацията си.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages