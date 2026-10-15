Благотворителният боулинг турнир "Подай ръка"

За седма поредна година популярни личности, боулинг състезатели и корпоративни отбори ще играят боулинг с кауза в рамките на инициативата на „Фантастико груп“ - „Подай ръка“. На 14 и 15 ноември всички боулинг зали от веригата МegaXtreme Bowling ще отворят врати в подкрепа на Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“.

Инициативата цели да осигури средства за коледни подаръци и храна за деца в нужда в цялата страна. Фондация „Подай Ръка“ е основана с мисията да осигурява подкрепа и надежда на хората в най-трудни моменти. Организацията работи с деца, семейства, възрастни хора и лица с увреждания, предоставяйки стипендии, здравна и социална подкрепа, както и програми за социална интеграция. Кампаниите ѝ са насочени към най-уязвимите групи, предоставяйки конкретни и трайни решения за техните нужди.

„Щастливи сме, че тази година инициативата „Подай ръка“ застава зад нашата Коледна кампания и каузата ни в подкрепа на децата. Всяко дете заслужава да усети магията на Коледа. Когато подадем ръка на дете, ние не просто помагаме – даряваме грижа, която изпълва сърцата на децата с любов, вяра и надежда за по-добро бъдеще. Обединени, създаваме добро, което има силата да променя живот“, казва Радостин Георгиев, изпълнителен директор на Фондация „Подай ръка“.

Официален старт на събитието ще бъде даден на 14 ноември в 09:00 ч. в боулинг залата в Joy Station в кв. „Студентски град“. В подкрепа на каузата за седма поредна година на пистите ще излязат олимпийската легенда Мария Гроздева и едно от знаковите имена в българския волейбол Евгени Иванов. В благотворителния боулинг турнир ще участват любимите лица от телевизионния екран на bTV – водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев, спортният журналист Валери Генов, водещата на прогнозата за времето Алис Борисова, водещите на „Преди обед“ Яна Донева и Екатерина Лазаревска, един от гласовете на bTV Radio Group – Martinna, както и водещата на „Ергенът: Любов в рая“ – Райна Караянева. Инициативата ще подкрепят още актьорите Владимир Зомбори, Весела Бабинова, Антъни Пенев и Антон Порязов. В подкрепа на каузата застават още моделът и актьор Диляна Попова, певците Михаела Филева и Тино, както и европейската медалистка на троен скок – Александра Начева. Коледната кампания на Фондация „Подай ръка“ ще подкрепят известни боулинг атлети, както и десетки корпоративни отбори, а най-добрите ще бъдат наградени.

Как да подкрепите каузата?

♦ Създайте „Отбор на доброто“ и участвайте в благотворителния турнир на 14 и 15 ноември в Joy Station.

♦ Регистрирайте се на: https://mega-xtreme.com/

♦ Таксата за участие е 240 евро на отбор с четирима души.

♦ Боулинг с кауза ще може да се играе по актуалния ценоразпис и в следните боулинг зали:

MegaXtreme Bowling, SkyCity Mall, кв. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ 52

MegaXtreme Bowling, кв. „Люлин“ 6, бул. „Джавахарлал Неру“ 26А

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google