Русенските щанги гледат с оптимизъм към бъдещето и надежда за медал от Световното

Русенските щанги гледат с оптимизъм към бъдещето и се надяват на медал от световното първенство по вдигане на тежести в Китай. Състезателят на Тежкоатлетически спортен клуб (ТСК) – Русе Дениз Данев спечели злато на Европейското първенство до 20 и до 23 години в категория до 60 килограма в Дуръс, Албания, а утре заминава заедно със съотборника си Ангел Русев и треньора Радослав Атанасов за подготовка преди световния форум в Нинбо. Русев заяви за БТА, че надпреварата ще бъде непредвидима, но изрази надежда да се включи в разпределението на медалите.

„Почувствах се доста спокоен по време на състезанието в Албания. Треньорът ми повтаряше до последно да запазя спокойствие, тъй като бях доста пренавит. Мина доста добре. Доволен съм, треньорът също е доволен. На фона на всичко това, което се случва - без лагери, за мен тази титла е нещо голямо“, каза за БТА Дениз Данев.

На европейското първенство русенецът събра двубой от 263 килограма. В изхвърлянето той преодоля 115 и 118 килограма, а в изтласкването записа успешни опити на 142 и 145 килограма. Данев опита да вдигне и 150 килограма, но не успя съвсем малко да се справи с тежестта.

Той определи титлата като голям успех и подчерта, че тя има и лична емоционална стойност. Данев е искал да изпълни обещание към дългогодишния председател и благодетел на ТСК - Русе покойния професор д-р Кирил Панайотов и да чуе българския химн в чест на човека, който е подкрепял тежката атлетика.

Треньорът на русенеца Радослав Атанасов също отбеляза, че състезателят е бил леко пренавит по време на състезанието, което се е отразило на техническото изпълнение. Въпреки това Данев е показал борбеност и е постигнал целта си.

Участието на българските тежкоатлети на европейското първенство в Албания е било подсигурено изцяло от клубовете на състезателите. Атанасов добави в тази връзка, че липсата на пълноценни тренировъчни лагери, подходящ хранителен режим и финансова сигурност затрудняват сериозно подготовката за големите състезания. По думите му състезателите не разполагат с обичайните условия за подготовка, а продължителната липса на финансови средства оказва влияние върху тях.

„Това не е нормална подготовка. Мъчим се някаква лагерна обстановка да създадем, но не можем на 100% да я направим. Всеки се храни у дома си. Няма 24-часов режим, всеки има и семейни ангажименти. Има и една затормозеност от това, че много време време не са получавали заплати. Един работник, ако не получава заплата, си тръгва, а те останаха и продължават да тренират“, заяви за БТА треньорът.

"Надявам се това, което сме вдигнали в залата, да успеем да го дадем и на самото световно", добави Дениз Данев.

Оптимизъм за предстоящото световно първенство изрази пред БТА и Ангел Русев, който също ще представя България в категория до 60 килограма. Според него десетдневният лагер в Китай ще помогне на състезателите да достигнат добра спортна форма и да се освободят психически преди надпреварата.

„Очакванията ми от световното са за трето-пето място. Конкуренцията на световното първенство винаги е голяма и на такова състезание никога нищо не се знае, но според възможностите ми смятам, че медалът е постижим на 70-80%“, каза Русев.

Той изрази надежда, че започналите промени в Българската федерация по вдигане на тежести ще доведат до нормализиране на работата ѝ и ще помогнат за привличането на повече спонсори. Новото ръководство, оглавявано от Асен Златев, очаква вписването си в Търговския регистър, което да позволи окончателно възстановяване на дейността на федерацията.

Световното първенство за мъже и жени в китайския град Нинбо започва на 27 октомври. България ще бъде представена от шестима състезатели и една резерва. При жените ще участва Бояна Костадинова в категория до 49 килограма, а при мъжете – Ангел Русев и Дениз Данев до 60 килограма, Иван Димов до 65 килограма, Карлос Насар до 95 килограма и Христо Христов до 110 килограма.

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