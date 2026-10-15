Девет гимнастички ще представят България на Балканското в Задар

Девет състезателки ще представят България в женското направление на Балканското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 15 до 20 ноември 2026 година в Задар, Хърватия.

В първа категория в националния отбор са включени Биляна Танчева и Анастасия Матанова от „Левски-Спартак“, както и Виктория Илиева от „Етър-Стил“.

Във втора категория България ще бъде представена от Биляна Банева от „Левски-Спартак“ и Деа Митрева и Виана Гълъбова от „Стрийт Уоркаут България“.

В трета категория в състава са Дария Балтанова и Симона Георгиева от ИКГ „Черноморски юнак“, както и Валерия Хинкова от „Левски-Спартак“.

В делегацията като съдии и треньори са заявени Филип Янев, Милена Мавродиева, Цветелин Цончев, Ралица Милева, Нели Танкушева, Ирена Цекова и Димитринка Алексиева.

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