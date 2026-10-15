Щангистка бе отличена с "Почетна значка на град Пловдив"

Състезателката по вдигане на тежести Бояна Костадинова бе отличена с „Почетна значка на град Пловдив“. Това се случи в началото на днешното редовно заседание на пловдивския общински съвет, а щангистката на СКВТ "Марица" получи отличието от председателя на общинския съвет Атанас Узунов.

Наградата е за изключителните ѝ постижения във вдигането на тежести и приноса си към авторитета на пловдивския спорт.

Костадинова, която е на 18 години, завоюва два медала на Европейското първенство в Батуми, Грузия, през април тази година – сребро в движението изхвърляне и бронз в двубоя в категория до 48 кг при жените.

"Зад тези отличия стоят талант, дисциплина, постоянство и безброй часове труд. Те са доказателство за силата на младия спортен дух и за традициите на Пловдив във вдигането на тежести", пише в част от мотивите на предложението на общинския съвет, изготвено от Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет - Пловдив.

БТА припомня, че в края на 2025 година Бояна Костадинов бе избрана и за най-добър млад спортен талант на церемонията "Спортист на Пловдив".

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