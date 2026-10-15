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Теодора Динева отново ще носи екипа на Берое

  • 15 окт 2026 | 12:26
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Теодора Динева отново ще носи екипа на Берое

Женският баскетболен Берое обяви привличането на Теодора Динева, която се завръща в клуба след наложено наказание от Международната баскетболна федерация (ФИБА).

Бившата състезателка на Рилски спортист, Нефтохимик 2010, Берое Стара Загора и литовския Кибиркщис Вилнюс е трикратен шампион на България, четирикратен носител на Купата на България, двукратен носител на титлата в Адриатическа лига и има над 200 мача с екипа на старозагорския клуб. През 2022 година Динева бе избрана и за Най-добра състезателка в родното първенство.

През април 2024-а ФИБА наложи наказание на Теодора Динева. Бившата национална състезателка беше санкционирана за участие във всички дейности на ФИБА или свързани с нея такива. Причина за забраната бе нарушаване на Етичния кодекс и интегритет и участие в залози, като бе съобщено, че е в сила до 25 октомври през настоящата 2026 година.

Берое гостува на Монтана в следващия си мач от женското баскетболно първенство, а срещата е насрочена за 18 октомври от 18 часа в зала "Младост".

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