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Багери налазиха финала в Кицбюел

  • 15 окт 2026 | 12:21
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Багери налазиха финала в Кицбюел

Точно десет дни преди откриването на сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини усилена работа кипи не само на пистата върху ледника Ретенбах в Зьолден. Другият уикенд там ще се проведат два гигантски слалома и въпреки топлото време в последните месеци организаторите извадиха стар сняг и допълниха с технологичен, за да може скиорите да се чувстват най-добре. А сезонът за любителите в тази зона стартира на 9 октомври.

Но най-голямата атракция в Белия керван си остава надпреварата в Кицбюел. Там се събира елитът от световни спортни фенове, а състезателите са доволни от непрекъснато увеличаващият се награден фонд за разлика от другите курорти домакини на надпревари от такъв ранг. В периода 19-24 януари тук ще има супергигантски слалом, спускане и слалом. А сега на пистата „Щрайф“ продължава усилена работа. В момента се правят огромни изкопни работи в района на финала. На тази писта се извършват най-мащабните земни работи във финалната зона от 1997 г. насам. Ще бъде изградена трета основна трибуна за спускането и супергигантския слалом, а също така се прокарват трасета за необходимите електрически, водопроводни и канализационни инсталации. Хората от Ски клуба в Кицбюел работят и за допълнително повишаване на безопасността на състезателите. Поради тази причина е подменена предпазната мрежа в изхода от стръмния участък, изградена през 1977 г. Обновена е и мрежата в района на Гшос.

Другата новост в Китцбюел бе определена от австрийските журналисти като бирена революция. След три десетилетия състезанията за купата „Ханенкам“ партньорството с марката „Гьосер“ приключи. От 2027 г. хилядите фенове на ските ще могат да избират между две марки бира. Двете частни пивоварни „Ердингер“ и „Щигъл“ ще поемат заедно обслужването на посетителите. Подобен ход се случва за първи път на голямо състезание в Австрия и очакванията са приходите да се покачат значително. Всяка година близо 100 000 зрители гледат състезанията на „Щрайф“.

Най-доброто класиране на Алберт Попов в Кицбюел е 9-о място в слалома, постигнато на 26 януари 2019 г. в състезание от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Тогава Попов стартира с № 71.През януари 2026 г. той завърши 22-ри в слалома тук.

Иначе най-предното класиране на Петър Попангелов в Кицбюел е 2-ро място в слалома, постигнато на 22 януари 1978 г.

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