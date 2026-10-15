Шумен ще бъде домакин на турнир по карате с над 260 участници

Тринадесетото издание на турнира по карате шинкиокушин за купата на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Ученическа спортна школа (ЦПЛР – УСШ) „Хан Крум“ в Шумен ще се състои на 17 октомври от 12:00 часа в зала „Арена Шумен“. Участие ще вземат над 260 деца и младежи, разпределени във възрастовите групи до 8, до 10, до 12 и до 14 години. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

В състезанието ще се включат състезатели от ЦПЛР – УСШ „Хан Крум“ – Шумен, ЦПЛР – УСШ – Русе, Общинския детски комплекс в Пловдив, спортното училище в Пазарджик, Общинското спортно училище „Саввы Киорогло“ в град Чадыр Лунга, Молдова, както и деца от спортни клубове от София, Ловеч, с. Рогош, Хасково, Асеновград, Бургас, Варна, Несебър, Царево, Нови пазар, Раднево, Велики Преслав и шуменското село Царев брод.

Осигурени са медали за победителите и купи за най-техничните състезател и състезателка във всяка възрастова група. Ще бъде връчен и специален приз в памет на дългогодишния директор на ЦПЛР – УСШ „Хан Крум“ в Шумен Валентин Савчев, допълниха от общинския пресцентър.

Над 100 деца на възраст от 7 до 14 години от Русе, Шумен, Стара Загора, Варна и Севлиево се включиха в турнира по карате шинкиокушин за Купата на УСШ в Русе в края на март.

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