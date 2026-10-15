Проблеми съпътстваха заминаването на българския национален отбор по сумо за Световното първенство в Азербайджан

Националният отбор на България по сумо замина за участие на Световното първенство, което ще се проведе на 17 и 18 октомври в Баку (Азербайджан). На него страната ни ще бъде представена от седем състезатели - трима мъже, три жени и една девойка.

Пътуването обаче бе съпътствано със сериозни проблеми, които все още не са приключили. Те започнаха още в София, където полетът към Истанбул закъсня с повече от час заради лоши атмосферни условия в града, а самолетът кръжа близо 30 минути преди да кацне, информираха от Sport PR Event Management.

Още с кацането в Истанбул обаче стана ясно, че полетът към Баку, както и редица други полети, са отменени заради лошото време.

На летище "Васил Левски" отборът беше изпратен от президента на Българската федерация по сумо Валери Николов.

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