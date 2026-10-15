Олимпийската шампионка Сифан Хасан ще пропусне маратона в Ню Йорк

Олимпийската шампионка Сифан Хасан ще пропусне маратона в Ню Йорк на 1 ноември заради забавяне в подготовката след дългосрочно отсъствие заради контузия в ахилеса, съобщава агенция Ройтерс.

33-годишната нидерландка е златна медалистка на 5 и 10 хиляди метра от Игрите в Токио през 2021 година, както и шампионка в маратона на Игрите в Париж през 2024 година. Тя обаче не е участвала в състезание от миналата година в Ню Йорк, когато завърши шеста.

"Бях толкова развълнувана да се върна по-силна, но заболяване забави подготовката ми и не съм там, където искам да бъда. Понякога нещата не се развиват както планираш", заяви Хасан.

Нидерландката е една от двете високопрофилни състезателки, които обявиха, че няма да участват в последния голям маратон за годината след американката Фиона О'Кийф.

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