Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов: Да отворим очите и сърцата си

Единственият незрящ планински ултрамаратонец в България Виктор Асенов призова хората да отворят очите и сърцата си, за да стане обществото по-приемащо. Посланието му дойде в Международния ден на белия бастун.

"Днес отбелязваме силата и свободата на незрящите хора да бъдат това, което искат. Да мечтаят, да имат свой път и да живея пълноценно. Важен акцент е всички ние, които не виждаме с очите си, и хората, които имат намалено зрение, да имаме своята независимост и да можем да се придвижваме безопасно. За целта на първо място е важно да имаме разбиране и да се подкрепяме", каза Асенов.

"Забелязвам положителен напредък в обществото. Важно е всички да полагаме усилия за това. Важно е и самите незрящи да имаме волята да сме видими, да сме навън и да сме дейно участващи в живота", добави той.

Самият Асенов, който е известен с големите си предизвикателства и участията си в планински ултрамаратони, работи за образоването на деца и възрастни по темите, свързани с незрящите и хората с увреждания. Той редовно посещава училища, фирми и конференции, за да споделя опита си, да говори за училището за кучета водачи, за достъпната градска среда и за всекидневието на незрящите.

Една от основните теми за него е тази за поставянето на водещи линии на повече обществени места в страната. "Това вече става лесно и достъпно - има варианти за монтаж директно върху текущата настилка, без да се налагат големи ремонти", обясни той.

"В срещите си с деца и във фирми правя ролеви игри и предизвиквам хората да вървят с вързани очи и бял бастун по водещи линии. Обратната връзка е забележителна - всички се впечатляват, вълнуват, започват да се интересуват и задават много въпроси. Вярвам, че това е пътят да ставаме по-добри и да подобряваме градската среда", заяви Асенов.

Наскоро той изпълни предизвикателството "Трите лифта" с важно послание за опазване на природата. Той се качи последователно пеша три пъти на Витоша под неработещите лифтове от София (Симеоновския, Драгалевския и Княжевския). След това беше в основата на акция по почистване на Копитото.

"Видеото, което пуснахме, е гледано близо 300 000 пъти. Събра много коментари, като всички са в една посока - трябва да пазим чисто и да възпитаваме децата си с това послание. Дори само това да сме постигнали с предизвикателството "Трите лифта", за мен е достатъчно. Ако постоянно говорим по тези теми и даваме личен пример, ще постигнем успех", каза още Асенов.

През март 2025 г. той стана първият незрящ в света, изпълнил предизвикателството "Еверестинг", като се качи 19 пъти поред от х. Алеко до Черни връх на сняг за 46 часа, без да спи, в благотворителна кампания за училището за кучета водачи. Тази година Асенов впечатли организаторите от Джиро д'Италия, като кара 9 км колело напълно самостоятелно в центъра на София. Той е завършвал успешно дуатлон на Витоша 100, 160-километровата дистанция на Персенк ултра, преминавал е и 770-километровата дистанция на Дунав ултра с тандемен велосипед от Видин до Дуранкулак.

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