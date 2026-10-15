Първият трансплантиран маратонец у нас Сергей Белалов: По-жив съм от всякога!

Всяка седмица тичам по 40 км в парка, а изследванията ми са по-добри от на млад и здрав човек

Сергей Белалов, който е с присаден черен дроб, пробяга 21 километра на неделния маратон в София за 1:47:25 ч. и написа нова страница в спорта за трансплантирани. Постижението му е уникално, като го превръща в първия наш маратонец с трансплантиран орган.

"Чувствам се по-жив от всякога и на 300% по-добре, отколкото бях на 30 г. Всяка седмица тичам по около 40 км в парка, а изследванията ми са по-добри от на млад и здрав човек. Затова искам да призова хората да станат от дивана и да спортуват", сподели пред "България Днес" след уникалното постижение Белалов.

Трансплантацията на Сергей е направена през ноември 2023 г. във Военномедицинска академия.

"Преди 11 години пристигнах от Сибир в София. Женен съм и имам голяма дъщеря, която вече живее отделно. Преди 6 години се разболях от рак на черния дроб и влязох в списъка на чакащите трансплантация", разказва пред вестника 51-годишният мъж.

Събитията за Белалов се развиват в положителен план и след около година се открива донорска ситуация с мъж на същата възраст. На 30 ноември 2023 г. Сергей получава втори шанс за живот. Специалисти във ВМА присаждат новия му черен дроб, след като семейството на покойния мъж взима благородното решение да дари органите на сина им.

От този момент, вече близо три години, Сергей не спира да мечтае, да работи, да спортува и да популяризира донорството. Живее в столицата със семейството си, монтира климатици и активно се отдава на своето любимо занимание - тичането, което преоткрива в новия си втори живот от Георги Пеев, който е първият трансплантиран човек в света, изкачил връх Ухуру в Килиманджаро.

Белалов участва по-рано в световното първенство за трансплантирани в Дрезден, Германия. Там той зае осмо място на 5-километровата дистанция, която измина за 21:20 минути. Чудесно представяне като за дебют при участието на общо 33-ма състезатели. По-рано Сергей участва и на няколко маратона.

Тогава мъжът започна сериозна подготовка за европейското в Нидерландия това лято, което даде своя резултат - Сергей финишира първи. А посланието му е към всички, които оставят здравето си на втори план.

"Хора, правете си всяка година профилактични прегледи, спортувайте активно и не се заседявайте. Това е много съществено", призова Белалов.

И добавя: "Изключително благодарен съм на семейството на моя донор, на лекарите, медицинските сестри и санитарите, на моето семейство за подкрепата. На моята родна България! И на всички, които имат принос към успехите ми! Дълбок поклон пред всички!".

Борислав РАДОСЛАВОВ, "България Днес"

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