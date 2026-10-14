Финалистите за "Атлет на годината в Европа": Джанмарко Тамбери

С наближаването на церемонията по връчването на наградите Golden Tracks, която ще се проведе на 24 октомври в Лозана, Европейската атлетика започна представянето на дванадесетте финалисти. Първият поглед е насочен към забележителната година на италианския атлет Джанмарко Тамбери.

Тамбери е сред тримата номинирани за отличието “Атлет на годината в Европа“ при мъжете, където ще си оспорва приза с други двама континентални шампиони – Арман Дуплантис и Милтиадис Тентоглу. Победителите ще станат ясни следващата събота по време на прякото излъчване в официалния канал на Европейската атлетика в YouTube.

Ключови моменти от 2026 година

След сериозни трудности с формата, започнали още през 2024 година, Джанмарко Тамбери записа феноменален сезон и отново доказа защо е смятан за най-големия шоумен в леката атлетика.

През 2025 година най-добрият резултат на италианеца бе скромните 2,20 метра – най-слабото му постижение за сезон от 2010 година насам, когато беше едва на 18 години. Той започна 2026 година с 2.23 метра, а на националния шампионат на Италия завърши шести с едва 2.20 метра. Надеждите за нова защита на европейската му титла изглеждаха напълно угаснали.

Тамбери обаче показа, че никога не трябва да бъде отписван. Той триумфира с четвърто европейско злато, а след това завоюва и първата титла в сериите Ultimate в скока на височина при мъжете.

С успеха си в Бирмингам италианецът стана първият европеец с четири титли в тази дисциплина – постижение, непосилно за никой друг състезател от континента, където никой не е печелил дори два пъти. Медалът го записа и със златни букви в италианската спортна история, превръщайки го в първия атлет от страната с четири титли в една дисциплина на европейски първенства.

Думите на шампиона

След триумфа в Бирмингам Тамбери сподели емоциите си: “Тази четвърта титла беше напълно сигурно най-трудната. Предполагам, че никой не би заложил на мен преди финала – освен самият аз и съпругата ми. А това е най-важното. Имах изключително тежки две години с много проблеми, но знаех, че мога да се справя. Нито за миг не спрях да вярвам и да влагам всичко от себе си, така че съм изключително щастлив.“

“Използвах цялата си воля и сили, за да дам най-доброто от себе си в решаващия момент. Наистина имах нужда от подкрепата на публиката тази вечер. Не беше лесно да изляза и да се боря, когато не си напълно готов за тази битка. Публиката ме подкрепяше наравно с британските състезатели. Днес моята малка дъщеричка Камила има рожден ден и тази победа е моят подарък за нея.“Какво предстои?

През 2027 година пред Тамбери се открива възможност да участва отново на Европейското първенство в зала – турнир, който спечели през 2019 година и в който завоюва сребро през 2021 година. Основната му цел обаче ще бъде реванш на световното първенство в Пекин, след като през 2025 година не успя да се класира за финала.

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Снимки: Gettyimages