Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Финалистите за "Атлет на годината в Европа": Джанмарко Тамбери

  • 14 окт 2026 | 15:47
  • 339
  • 0
Финалистите за "Атлет на годината в Европа": Джанмарко Тамбери

С наближаването на церемонията по връчването на наградите Golden Tracks, която ще се проведе на 24 октомври в Лозана, Европейската атлетика започна представянето на дванадесетте финалисти. Първият поглед е насочен към забележителната година на италианския атлет Джанмарко Тамбери.

Тамбери е сред тримата номинирани за отличието “Атлет на годината в Европа“ при мъжете, където ще си оспорва приза с други двама континентални шампиони – Арман Дуплантис и Милтиадис Тентоглу. Победителите ще станат ясни следващата събота по време на прякото излъчване в официалния канал на Европейската атлетика в YouTube.

Ключови моменти от 2026 година
След сериозни трудности с формата, започнали още през 2024 година, Джанмарко Тамбери записа феноменален сезон и отново доказа защо е смятан за най-големия шоумен в леката атлетика.

През 2025 година най-добрият резултат на италианеца бе скромните 2,20 метра – най-слабото му постижение за сезон от 2010 година насам, когато беше едва на 18 години. Той започна 2026 година с 2.23 метра, а на националния шампионат на Италия завърши шести с едва 2.20 метра. Надеждите за нова защита на европейската му титла изглеждаха напълно угаснали.

Тамбери обаче показа, че никога не трябва да бъде отписван. Той триумфира с четвърто европейско злато, а след това завоюва и първата титла в сериите Ultimate в скока на височина при мъжете.

С успеха си в Бирмингам италианецът стана първият европеец с четири титли в тази дисциплина – постижение, непосилно за никой друг състезател от континента, където никой не е печелил дори два пъти. Медалът го записа и със златни букви в италианската спортна история, превръщайки го в първия атлет от страната с четири титли в една дисциплина на европейски първенства.

Думите на шампиона
След триумфа в Бирмингам Тамбери сподели емоциите си: “Тази четвърта титла беше напълно сигурно най-трудната. Предполагам, че никой не би заложил на мен преди финала – освен самият аз и съпругата ми. А това е най-важното. Имах изключително тежки две години с много проблеми, но знаех, че мога да се справя. Нито за миг не спрях да вярвам и да влагам всичко от себе си, така че съм изключително щастлив.“

“Използвах цялата си воля и сили, за да дам най-доброто от себе си в решаващия момент. Наистина имах нужда от подкрепата на публиката тази вечер. Не беше лесно да изляза и да се боря, когато не си напълно готов за тази битка. Публиката ме подкрепяше наравно с британските състезатели. Днес моята малка дъщеричка Камила има рожден ден и тази победа е моят подарък за нея.“Какво предстои?

През 2027 година пред Тамбери се открива възможност да участва отново на Европейското първенство в зала – турнир, който спечели през 2019 година и в който завоюва сребро през 2021 година. Основната му цел обаче ще бъде реванш на световното първенство в Пекин, след като през 2025 година не успя да се класира за финала.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Девин Чарлтън направи равносметка на изключителния си сезон през 2026 година

Девин Чарлтън направи равносметка на изключителния си сезон през 2026 година

  • 14 окт 2026 | 14:57
  • 505
  • 0
Синесипо Дамбиле: Сравненията с Юсейн Болт са истинска привилегия

Синесипо Дамбиле: Сравненията с Юсейн Болт са истинска привилегия

  • 14 окт 2026 | 14:22
  • 656
  • 0
Алмгрен ще стартира на 10 000 метра в Стокхолм през 2027 г.

Алмгрен ще стартира на 10 000 метра в Стокхолм през 2027 г.

  • 14 окт 2026 | 12:55
  • 1001
  • 0
Кипчумба се прицели в нов рекорд на трасето в Амстердам

Кипчумба се прицели в нов рекорд на трасето в Амстердам

  • 14 окт 2026 | 12:36
  • 528
  • 0
Шели-Ан Фрейзър-Прайс – ненадминатата кралица на спринта с 87 бягания под 11 секунди

Шели-Ан Фрейзър-Прайс – ненадминатата кралица на спринта с 87 бягания под 11 секунди

  • 14 окт 2026 | 10:58
  • 1661
  • 4
Локеди е готова за още успехи след отличното си бягане на маратона в Чикаго

Локеди е готова за още успехи след отличното си бягане на маратона в Чикаго

  • 14 окт 2026 | 10:31
  • 919
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

Лошата новина за ЦСКА се потвърди часове преди мача с Монако

  • 14 окт 2026 | 16:09
  • 7930
  • 10
Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

  • 14 окт 2026 | 14:27
  • 7345
  • 38
Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

  • 14 окт 2026 | 12:12
  • 17460
  • 82
Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

Скандалите в НЕК не стихват, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

  • 14 окт 2026 | 14:51
  • 7471
  • 1
Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

  • 14 окт 2026 | 08:55
  • 24658
  • 29
Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

  • 14 окт 2026 | 11:59
  • 8129
  • 2