Кения прогресира в борбата с допинга в леката атлетика

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви, че Кения прави прогрес в борбата с допинга, но все още има много какво да се желае от африканската страна, която ще бъде домакин на световното първенство през 2029 година.

Коу е на посещение в Найроби, за да промотира предстоящия шампионат, който ще бъде първото състезание от подобен ранг в тази част от света.

Кения е една от най-успешните страни в леката атлетика в световен мащаб, като това се дължи най-вече на успеха на местните бегачи в средните и дългите дистанции. От 2017 година обаче повече от 140 кенийски атлети бяха уличени в употреба на забранени вещества.

"Вижте, има прогрес. Още преди няколко години говорих с местните власти да отделят повече средства в борбата срещу допинга. Мисля, че в някои области има сериозен напредък. Но в други области предстои да се свърши работа. Когато преди 11 години станах президент на Световната атлетика, първата задача, която си поставих, бе да реформирам спорта. Затова и бе създадено Звеното за почтенност в атлетиката, което да се бори с измамите в нашия спорт. Сега тестовете са повече и по-модерни спрямо преди", обясни Коу.

До момента Кения е приемала световните първенства по лека атлетика до 18 години през 2017-а и до 20 години през 2021-ва.

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