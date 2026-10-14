Синесипо Дамбиле: Сравненията с Юсейн Болт са истинска привилегия

Шампионът на 200 метра от Игрите на Британската общност Синесипо Дамбиле определи като огромна чест и привилегия сравненията с легендарния Юсейн Болт. Южноафриканският лекоатлет уверено си пробива път сред световния елит в спринта след изключително силен и успешен сезон, утвърдил го като една от най-ярките изгряващи звезди на африканския континент.

В интервю за подкаста Warm Up Track 24-годишният спринтьор сподели, че очакванията и паралелите с най-бързия човек в историята не го плашат, а напротив – мотивират го допълнително.

“Напрежението е привилегия. Харесва ми, защото именно в такива моменти показвам най-доброто от себе си“, заяви Дамбиле.

Южноафриканецът си припомни и личната си среща с осемкратния олимпийски шампион по време на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 година, когато ямаецът му дал ценен съвет.

“Болт притежава вродена харизма. Когато се срещнахме лично в Токио миналата година, той ми каза: ‘Постарай се да изпитваш удоволствие от това, което правиш’. Тези думи са запечатани в съзнанието ми и до днес“, допълни спринтьорът.

След като спечели националната титла на Южна Африка миналата година и стигна до осмото място на финала на 200 метра в Токио с личен рекорд от 19.97 секунди на полуфиналите, Дамбиле направи нов скок в развитието си през настоящата кампания.

На турнира от Диамантената лига в Доха през юни той фиксира резултат от 19.74 секунди – четвъртото най-добро постижение в света за 2026 година. Впоследствие южноафриканецът завърши втори след американеца Кени Беднарек, изпреварвайки олимпийския шампион от Париж 2024 Лециле Тебого на финала на Диамантената лига в Брюксел, и зае четвърто място на дебютното издание на Световния шампионат Ultimate.

Върховият момент в кариерата му досега обаче бе спечелването на златния медал на Игрите на Британската общност в Бирмингам през юли, с което стана първият представител на Южна Африка с титла в тази дисциплина.

Макар 200 метра да остава основната му дистанция, Дамбиле е готов да тръгне по стъпките на Болт и да се наложи и в най-късия спринт.

“Той прокара пътя. Говорих с екипа си няколко пъти и им казах, че искам да разчитат на мен и на 100 метра. Искам да бягам и двете дисциплини и знам, че ще постигна успехи“, категоричен е атлетът.

Ролята на Акани Симбине и духът на отбора

За разлика от по-демонстративното поведение на олимпийския шампион на 100 метра Ноа Лайлс, Дамбиле залага на по-спокоен подход и позитивно излъчване на пистата.

“Никога не съм бил от хората, които шумно привличат вниманието към себе си. Винаги се усмихвам, гледам към публиката и децата по трибуните. Искам просто да изляза, да си свърша работата и да направя така, че зрителите да се насладят на шоуто“, обяснява той.

Успехите на Дамбиле отразяват и цялостния подем в южноафриканския спринт. Той бе част от щафетата на 4 по 100 метра, която грабна златото на Световното първенство по щафети в Гуанджоу заедно с Баянда Валаза, Брадли Нкоана и Акани Симбине.

“Действаме като единен тим и това ни дава допълнителна енергия. Мотивираме се взаимно, защото имаме обща цел – да се борим за родината си. Най-популярният спорт у нас е ръгбито и след като националният отбор печели световни титли, ние искахме да изпитаме същото чувство“, споделя лекоатлетът.

Ключова фигура за израстването на младите таланти е опитният Симбине. Шампионът от Игрите на Общността през 2018 година спечели сребърен медал с щафетата в Париж 2024, след като остана на крачка от подиума с четвърти места на 100 метра както във френската столица, така и на Олимпийските игри в Токио през 2020 година.

“Той е достигал до всеки голям финал и от години е сред най-добрите в света. Когато виждаме, че наш сънародник постига това, започваме да вярваме, че е напълно възможно и за нас“, отбелязва Дамбиле.

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Снимки: Gettyimages