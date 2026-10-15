Българските отбори поведоха в класирането на международния турнир по естетическа групова гимнастика "Samelyon Cup" в Самоков

Българските отбори поведоха в класирането на международния турнир по естетическа групова гимнастика "Samelyon Cup", който се провежда в Самоков.

При 6-8 години първи са ЦСКА с 13.750 точки, пред Аврора с 11.650. В категория 8-10 години на втора позиция е Велбъжд Кюстендил с 14.250, при 10-12 години води ЦСКА с 14.400 точки, при 12-14 години Велбъжд е на трето място с 13.150 точки.

При жените Аврора е на девето място с оценка 12.000 точки.

В надпреварата, която е само кратка програма, участват 40 отбора от Украйна, Испания, България, Франция, Финландия, Молдова, Италия, Румъния, Чехия, Сърбия, Австрия, Великобритания, Гърция и други.

Утре са финалите на "Samelyon Cup" и започват квалификациите на 18-о издание на "Академик Къп", където са заявени 73 тима.

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