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Емери: Този успех ни дава самочувствие

  • 15 окт 2026 | 01:33
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Емери: Този успех ни дава самочувствие

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери остана изключително доволен от категоричния успех с 6:0 над турския Фенербахче в среща от основната фаза на Шампионската лига. Испанският специалист похвали представянето на своите футболисти на „Вила Парк“, но прояви уважение към съперника и подчерта, че отборът му трябва да продължи да се подобрява.

„Като цяло това беше много добър мач, въпреки че все още има неща, които трябва да подобряваме. Постигнахме силен резултат. Може би Фенербахче не заслужаваше да инкасира цели шест гола в срещата.

Трябва да продължим да вървим напред. Този успех помага за нашето самочувствие. Направихме някои смени, за да дадем минути и увереност на други футболисти. Това, което сътворихме днес, беше фантастично. Шампионската лига е много труден турнир“, започна Емери.

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Той отдели специално внимание на представянето на нападателя Николас Джаксън.

„Той притежава нужната мощ, за да навлиза в пространствата зад гърба на защитата. Също така може да се връща по-назад и да помага при разиграването. Нуждаем се от него винаги да бъде в наказателното поле, когато атакуваме. Брайън Маджо също вече е готов за игра. Джаксън е нашият основен нападател“, допълни испанецът.

Той, също така, похвали и представянето на Йохан Манзамби

„Представи се много добре. Той е страхотно момче и изключителен професионалист. Много добър съотборник е и начинът, по който се адаптира към нашия състав, е наистина отличен.“

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Снимки: Gettyimages

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