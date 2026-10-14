Рубен Аморим: Подходът ни трябва да бъде като за Шампионската лига

Треньорът на Милан Рубен Аморим призна, че в клуб от подобен ранг е невъзможно да получиш голям толеранс от време. Специалистът вече усеща напрежението преди гостуването на РБ Залцбург в Лига Европа и подчерта, че отборът трябва да гледа единствено напред. Върху наставника вече пада сериозен натиск за постигане на резултати, но португалецът се опитва да изолира състава от медийния шум. Той обаче предупреди играчите си, че макар да играят във втория по сила турнир, трябва да подходят към мача все едно е в Шампионската лига.

„Не чета вестници и не гледам телевизия, за да мога да се съсредоточа изцяло върху работата си. Намираме се в началото на нов процес. Естествено е да искаме повече победи и по-голям точков актив. Всичко останало около нас е обичайна част от ежедневието на голям клуб. Всеки проект изисква време, но в съвременния футбол и медийна среда такова просто няма, затова е задължително да печелим. Не се тревожа от този факт, фокусиран съм изцяло върху победите, а страничните фактори не ме вълнуват“, коментира Аморим пред „Скай Спорт Италия“.

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Съперникът РБ Залцбург стартира участието си в Лига Европа с успех с 1:0 като гост на Левски и подхожда със самочувствие към първото си домакинство. Макар турнирът да не е най-престижният на континента, наставникът на гранда от Милано настоява мачът да бъде приет с максимална сериозност.

„За нас подходът винаги трябва да бъде като за Шампионска лига. Всеки детайл, всеки двубой е важен и труден. Залцбург разполага с отлични технически качества, така че трябва да бъдем много силни в бягането, отлично подготвени физически и да наложим своя стил“, допълни треньорът.

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Запитан как съблекалнята се справя с нарастващото напрежение от началото на кампанията, специалистът отговори:

„Отборът се чувства добре. Разбира се, играчите усетиха тягостната тишина след предишния мач, но програмата е толкова сгъстена, че нямаме право да мислим за миналото. Длъжни сме да се концентрираме върху следващото предизвикателство, да излезем за победа и да направим всичко по силите си“, каза още португалецът.

Гонсало Рамош бе титуляр във всичките седем срещи на тима до момента, но се появяват информации, че младият Франческо Камарда може да поведе атаката в Австрия.

„Камарда тренира много добре и утре ще има нова възможност. Няма да разкривам дали ще започне от първата минута, но оттук нататък той ще получава повече игрово време. Имаме много мачове и ще се нуждаем от абсолютно всеки футболист. Кристиан Комото също се представя великолепно. Трябва да проявим разбиране, тъй като тези момчета идват от втора дивизия и вече са част от Милан, където дори едно равенство се превръща в огромна драма. Разполагаме с широка гама от опции. Не знам кога точно всеки ще намери своето място, но сме длъжни да правим ротации, а понякога е нужен и малко късмет“, поясни Аморим.

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