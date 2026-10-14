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Лучано Спалети: При нас няма нито страх, нито напрежение

  • 14 окт 2026 | 22:24
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Лучано Спалети: При нас няма нито страх, нито напрежение

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети предупреди, че отборът му трябва да намери стабилност в мача от Лига Европа срещу Селта (Виго) и да покаже истински амбиции на международната сцена. Специалистът подчерта, че торинци трябва да действат по-непредсказуемо на терена. Той допълни, че в отбора няма нито страх, нито напрежение преди този мач.

„Участието в този турнир ни дава възможност да опознаем групата по-добре, защото е необходимо да дадем шанс на нови лица и да позволим на други да се възстановят за следващия двубой“, коментира Спалети. „Подхождаме към тази надпревара така, както и към всеки друг турнир — трябва да се борим и да стигнем възможно най-далеч. Тук има състави, които съвсем спокойно можеха да играят в Шампионската лига, изпуснаха я на косъм и са изградени точно за това най-високо ниво.“

Селта, от своя страна, започна участието си в Лига Европа с неочаквано поражение с 0:1 при гостуването си на Омония (Никозия) след допуснат гол в 88-ата минута.

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„Клаудио Хиралдес е изключително добър специалист и подрежда състава си по много интересен начин. Затова сме длъжни да покажем ниво, което приляга на клуб като нашия“, продължи наставникът на Ювентус. „При нас няма нито страх, нито напрежение. Хиралдес доказа, че може да сглоби отбор с класа и опит, така че не можем да си позволим моменти на слабост.“

Очакват се сериозни промени в стартовите единадесет на „старата госпожа“, като сред титулярите най-вероятно ще попаднат Федерико Гати и Ник Волтемаде.

„Промените са от фундаментално значение, тъй като разполагаме с дълбочина и класа. Ние нямаме твърди 11 титуляри и 11 резерви. Гати напълно заслужава шанс за изява, а футболист като Ник може да се окаже изключително полезен утре“, заяви Спалети.

Наставникът коментира и колебливото представяне на италианските клубове в Шампионската лига след тежките поражения на Интер и Наполи предишната вечер.

„Тези неща се случват във футбола. Смятам, че реакциите и написаното след резултата от един-единствен мач са леко преувеличени. Убеден съм, че отбори като Интер и Наполи ще намерят правилното противодействие, за да си осигурят класиране напред“, смята наставникът.

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Спалети получи наказание от един мач лишаване от правото да води тима край страничната линия в Серия А заради пререкание с треньора на Каляри Фабио Пизакане, но категорично отрече появилите се информации за физически заплахи.

„Приемам санкцията, защото такова е решението, но не съм направил абсолютно нищо. Нищо, нищо, нищо. Всеки, който твърди, че съм заплашвал с шамари, просто лъже“, завърши Спалети.

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