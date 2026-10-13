Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус

Ювентус и Кристиано Роналдо подновяват съдебната си битка

  • 13 окт 2026 | 14:38
  • 3716
  • 4
Ювентус и Кристиано Роналдо подновяват съдебната си битка

Ювентус продължава съдебната битка с Кристиано Роналдо за неизплатени възнаграждения в размер на 9,8 милиона евро. Италианският клуб е обжалвал решението пред Върховния касационен съд на страната, след като през януари тази година съдът в Торино отхвърли предишната жалба на „бианконерите“ и потвърди задължението им да изплатят сумата на португалската звезда.

Португалската федерация спря правата на Кристиано Роналдо
Португалската федерация спря правата на Кристиано Роналдо

Спорът датира от 2021 г., когато Роналдо напусна Ювентус и се завърна в Манчестър Юнайтед. Делото е свързано със споразумение за отложени възнаграждения, договорено по време на пандемията от COVID-19. Португалецът претендираше за около 19,5 милиона евро, които според него клубът е трябвало да му изплати за последния му сезон в Торино. През април 2024 г. арбитражна комисия постанови Ювентус да плати на Роналдо 9,8 милиона евро – приблизително половината от претендираната сума, заедно с лихви и корекции за инфлацията. Клубът оспори решението, но през януари 2026 г. съдът в Торино отхвърли жалбата му. Сега казусът е отнесен до най-висшата съдебна инстанция в Италия, като все още няма насрочена дата за разглеждане.

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния
Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Във финансовия си отчет Ювентус уточнява, че разходите по решението вече са отразени в счетоводството на клуба за финансовата 2023/24 година. Затова ръководството не очаква допълнително негативно отражение върху настоящите или бъдещите финансови отчети.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скаути на Италия ще гледат германски младежки национал, опитват се да го привлекат

Скаути на Италия ще гледат германски младежки национал, опитват се да го привлекат

  • 13 окт 2026 | 15:37
  • 241
  • 0
Гасперини за шансовете на Рома срещу Реал Мадрид и какво би взел от Моуриньо

Гасперини за шансовете на Рома срещу Реал Мадрид и какво би взел от Моуриньо

  • 13 окт 2026 | 15:35
  • 197
  • 0
Нова схема между Инфантино и Тръмп: ФИФА платила милиони за почти неизползван офис в Ню Йорк

Нова схема между Инфантино и Тръмп: ФИФА платила милиони за почти неизползван офис в Ню Йорк

  • 13 окт 2026 | 14:36
  • 2448
  • 1
Лапорта: Барселона играе най-добрия футбол в света, атмосферата в отбора е ключът

Лапорта: Барселона играе най-добрия футбол в света, атмосферата в отбора е ключът

  • 13 окт 2026 | 13:56
  • 559
  • 1
Арбелоа има два мача, за да спаси работата си начело на Фулъм

Арбелоа има два мача, за да спаси работата си начело на Фулъм

  • 13 окт 2026 | 13:22
  • 676
  • 0
Венеция уволни треньора след шестата поредна загуба

Венеция уволни треньора след шестата поредна загуба

  • 13 окт 2026 | 12:58
  • 656
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

Алберт Попов в "Гостът на Sportal.bg": Чувствам се като Хиршер с новите ски

  • 13 окт 2026 | 15:11
  • 3606
  • 5
ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

ЦСКА е най-санкционираният тим в топ 7 и рекордьор по изгонвания, Левски с близо три пъти по-малко картони

  • 13 окт 2026 | 13:10
  • 10149
  • 116
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 227634
  • 65
Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

  • 13 окт 2026 | 12:07
  • 11408
  • 24
Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхъврлянето на Ман Сити с незабавен ефект

Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхъврлянето на Ман Сити с незабавен ефект

  • 13 окт 2026 | 10:55
  • 13076
  • 34
Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

  • 13 окт 2026 | 07:58
  • 8421
  • 0