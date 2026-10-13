Ювентус и Кристиано Роналдо подновяват съдебната си битка

Ювентус продължава съдебната битка с Кристиано Роналдо за неизплатени възнаграждения в размер на 9,8 милиона евро. Италианският клуб е обжалвал решението пред Върховния касационен съд на страната, след като през януари тази година съдът в Торино отхвърли предишната жалба на „бианконерите“ и потвърди задължението им да изплатят сумата на португалската звезда.

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Спорът датира от 2021 г., когато Роналдо напусна Ювентус и се завърна в Манчестър Юнайтед. Делото е свързано със споразумение за отложени възнаграждения, договорено по време на пандемията от COVID-19. Португалецът претендираше за около 19,5 милиона евро, които според него клубът е трябвало да му изплати за последния му сезон в Торино. През април 2024 г. арбитражна комисия постанови Ювентус да плати на Роналдо 9,8 милиона евро – приблизително половината от претендираната сума, заедно с лихви и корекции за инфлацията. Клубът оспори решението, но през януари 2026 г. съдът в Торино отхвърли жалбата му. Сега казусът е отнесен до най-висшата съдебна инстанция в Италия, като все още няма насрочена дата за разглеждане.

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Във финансовия си отчет Ювентус уточнява, че разходите по решението вече са отразени в счетоводството на клуба за финансовата 2023/24 година. Затова ръководството не очаква допълнително негативно отражение върху настоящите или бъдещите финансови отчети.

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Снимки: Gettyimages