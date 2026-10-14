Спартак Плевен с победа у дома в Европейската северна лига

Спартак Плевен надделя над Алкар с 93:82 (22:20, 32:26, 16:16, 23:20) във втория си домакински мач от група В за сезон 2026/2027 в Европейската северна баскетболна лига (ENBL). Срещата се игра в зала "Балканстрой" в Плевен. Така Спартак продължава с две победи и едно поражение в турнира.

Първият кош в мача беше за състезателите на Спартак, които отбелязаха чрез Александър Матушев още в първата си атака. Последваха няколко безплодни нападения и за двата отбора. Пръв за гостите от Алкар отбеляза Маркус Хардинг от зоната за три точки. Отново той отбеляза за 2:5, но домакините поведоха с 6:5 след успешно изпълнени наказателни удари от Александър Данилович в дебюта му в ENBL. След това съперниците си размениха по няколко коша и напред излизаше ту единият, ту другият. Плевенчани успяха да дръпнат с 12:9 и треньорът на гостите Роко Доминович поиска таймаут. Две минути преди края на периода резултатът беше равен – 17:17. Спартак отново поведе и завърши частта с две точки аванс – 22:20.

В началото на втората четвърт гостите успяха да поведат с 23:22, а след размяна на кошове последваха нови равенства при 27:27 и 32:32. Спартак поведе с 36:32, но след тройка и кош през центъра за Алкар дойде и първото прекъсване за Желко Лукаич. То помогна на плевенчани отново да излязат напред в резултата – 45:41, а при 48:43 Роко Доминович поиска втори таймаут. Устремът на домакините продължи и разликата стана 10 точки – 53:43, а първото полувреме завърши при резултат 54:46.

След подновяването на играта отборите не успяха да отбележат в първите си атаки. Първи това сториха баскетболистите на Спартак, когато Тре Уйлямс добави отскочила от ринга топка след стрелба на Матушев – 56:46. Малко след това на тримата съдии се наложи да прегледат видеоповторение на спорна ситуация. След успешно изпълнен наказателин удар и открадната топка Джейлан Макклауд покачи на 59:46. Разликата се увеличи на 66:50 след тройка на Данилович. В следващите минути до края на периода стрелбата на Спартак не спореше. Те отбелязаха само четири точки срещу 12 за Алкар – 70:62.

Последната четвърт започна на високи обороти. Първи отбелязаха гостите за 70:64. Спартак възстановиха разликата чрез Синиша Шорак. С кош и точно изпълнен наказателен удар Уйлямс направи разликата отново двуцифрена – 78:68. Последваха минути за гостите – 80:74. Тройка на капитана на Спартак Николай Титков за 83:74 „взриви“ трибуните. Стигна се до 91:81. Плевенчани спечелиха мача с 93:82.

Най-резултатен в мача беше Александър Матушев с 18 точки и две борби, а съотборникът му Тре Уйлямс добави за победата още 15 точки, осем борби и две асистенции.

За Алкар Маркус Хардинг записа 16 точки и седем борби.

В дебюта си за Спартак Алекс Симеонов се отчете с 8 точки, 7 борби и 4 асистенции.

Следващата среща на плевенчани в Европейската северна баскетболна лига е домакинство на Зрински Мостар, Босна и Херцеговина на 21 октомври.

В Sesame Национална баскетболна лига тимът на Желко Лукач гостува в Дупница на Политехника на 17 октомври.

Снимка: БК Спартак Плевен/Фейсбук

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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