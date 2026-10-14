Футболът на Моуриньо е отпреди десет години, критикува го бивш национал на Италия

Бившият нападател на Реал Мадрид и Рома Антонио Касано за пореден път доказа, че не се притеснява да изказва директно и без цензура своето мнение. Две десетилетия след трансфера си на “Бернабеу“ италианецът даде интервю пред испанския вестник „Ас“ по повод сблъсъка между мадридчани и “вълците”.

Касано отправи унищожителни критики към Жозе Моуриньо, поставяйки под съмнение актуалните му качества като специалист. Според бившия италиански национал кариерата на португалеца се крепи на голяма доза късмет, а стилът му на игра отдавна е изчерпан.

„Моуриньо не бива да води отбори повече. Голям късметлия е, защото нито един негов тим не играеше привлекателен футбол. Неговите виждания за играта бяха актуални преди цяло десетилетие. В кариерата си той не остави футболно наследство, а единствено скандали с всички. Недоумявам как най-силният клуб в историята като Реал Мадрид изобщо привлече Моуриньо и как Флорентино Перес му се довери“, коментира Касано.

В анализа си за срещата срещу Рома бившият футболист отличи работата на наставника на римляните Джан Пиеро Гасперини и подчерта, че го намира за далеч по-стойностен от португалеца. По думите му, ако двамата си разменят местата, мадридският гранд би могъл да постигне разгромен успех с десет безответни гола.

Критиките на Касано не спряха дотук. Той изрази мнение, че Реал Мадрид трябва да вземе пример от стила на вечния си съперник Барселона: „В Реал трябва да се поучат от Барселона и от Флик. Той изгради впечатляващ отбор със силен характер, в който всички футболисти участват в атаките. В същото време в Мадрид правят точно обратното.

Италианецът засегна и представянето на Винисиус Жуниор, определяйки контузения в момента негов съотборник Родриго като значително по-качествен състезател. Касано подчерта, че Винисиус е добър изпълнител, който бележи попадения, но няма класата на истинска суперзвезда, и изрази нетърпение Родриго отново да бъде на терена.

Касано направи и категорично сравнение между две легендарни фигури с името Роналдо, защитавали емблемата на „белия балет“: „Като централен нападател не съм виждал по-добър от Роналдо Назарио. Беше изключителен феномен. Ако не бяха тежките контузии, щеше да достигне непостижими висини. Това е истинският Роналдо. Кристиано не може да се сравнява с него и е едва половината от класата на Феномена.

Въпреки че не пести упреци към съвременния футбол, Касано не се поколеба да признае собствените си грешки от времето, когато пристигна в Мадрид от Рома през януари 2006 година. Италианецът бе категоричен, че провалът му в испанския гранд се дължи изцяло на непрофесионалното му отношение.

„Заслужавах направо да ме вкарат в затвора. Поведението ми беше пълен кошмар. Вместо да тренирам здраво, предпочитах да се храня обилно и да излизам нощем. Имах десет килограма наднормено тегло. Цялата вина за пропиления шанс е единствено моя“, сподели в заключение Касано.

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