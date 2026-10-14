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Успешна операция за Фермин Алдегер, все още не е ясно дали ще кара в Австралия

  • 14 окт 2026 | 12:25
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Пилотът на Грезини Дукати в MotoGP Фермин Алдегер беше опериран успешно от контузията, която получи при падането си в неделната Гран При на Индонезия, като все още не е ясно кога испанецът ще се завърне на стартовата решетка.

Алдегер напусна надпреварата на „Мандалика“ още в края на втората ѝ обиколка, като падането му беше видимо леко. Малко след финала обаче от отбора му обявиха, че той е получи фрактура на палеца на дясната ръка и ще трябва да бъде опериран.

Интервенцията беше извършена от доктор Хавиер Мир в Барселона във вчерашния ден и тя е минала успешно. На този етап все още не се знае дали Алдегер ще участва в уикенда за Гран При на Австралия в края на следващата седмица.

Испанецът вече има пропуснати четири състезания от началото на сезона поради различни контузии, като той не стартира в Тайланд, Нидерландия, Германия и Великобритания. Въпреки това Алдегер заема десетата позиция в генералното класиране с актив от 125 точки и един подиум на своята сметка – второ място в Гран При на Каталуния.

Снимки: Instagram/ferminaldeguer_54

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