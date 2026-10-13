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Сектор "Г": Вярваме, че тези 15 000 ще се удвоят срещу Монако

  • 13 окт 2026 | 14:45
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Сектор "Г": Вярваме, че тези 15 000 ще се удвоят срещу Монако
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Слушай на живо: ЦСКА - Монако

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха с публикация в социалната мрежа. Феновете на "червените" изразиха надежда, че на трибуните в четвъртък срещу Монако в Лига на конференциите ще има поне 30 000 зрители.

"Армейци, в четвъртък започваме да се събираме в 17:00 часа на "Иван Асен", а не по-късно от 18:20 ще потеглим за Националния стадион. До момента сме продали малко над 15 000 билета, а вярваме, че в оставащите няколко дни до мача тази цифра ще се удвои. Ела на стадиона и бъди част от поредното червено шоу! Напред, червените!", написаха от "Трибуна Сектор Г".

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