Попиванова и Рупцов стартираха с победа на смесени двойки на Световното по бадминтон до 19 години в Кайро

Елена Попиванова и Георги Рупцов стартираха с победа на смесени двойки на Световното първенство по бадминтон до 19 години в Кайро, Египет.

Поставените под номер 14 в схемата българи надделяха над Храч Мисакян и Еми Саханян (Армения) с 15:7, 15:1. Следващите им съперници ще бъдат представителите на Макао Юк Тон Луо и Син Чън Коу.

Поражения претърпяха Симай Мехмедова/Александра Пейкова, Патрик Димитров/Виктория Попова, Стилиян Нановски/Симай Махмедова,

Утре ще играят още Теодор Митев/Майкъл Попов, Елена Попиванова/Виктория Попова и Стилиян Нановски/Георги Рупцов.

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