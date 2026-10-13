Златен Дениз Данев в Албания

Състезателят на Тежкоатлетически спортен клуб Русе Дениз Данев завоюва европейската титла на шампионата до 20 и до 23 години в Дуръс, Албания. Българският тежкоатлет триумфира в категория до 60 кг събирайки двубой от 263 килограма.

Възпитаникът на треньорите Кръстина и Радослав Атанасови беше трети след изхвърлянето, след като преодоля 115 и 118 кг, като не успя само на 120 кг. В изтласкването русенецът стартира с успешен опит на 142 кг, след което се справи уверено и със 145 кг. Това му беше достатъчно за титлата в двубоя. Дениз направи още един опит – на 150 килограма, като не му достигна съвсем малко за да се справи и с тази тежест.

Участието на България на Европейското първенство е подсигурено изцяло от клубовете на състезателите.

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