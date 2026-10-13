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Белгийски национал от Милан се оперира, аут е до пролетта

  • 13 окт 2026 | 18:38
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Атакуващият халф на Милан Алексис Салемакерс днес е преминал успешна операция в Амстердам на десния си глезен, съобщиха от клуба.

Както е известно, 27-годишният играч получи травмата си по време на лагер с националния отбор на Белгия, като тя се оказа много по-сериозна от очакваното. Според MilanNews възстановяването му ще продължи 5-6 месеца, което означава, че той би се завърнал в игра чак през пролетта за заключителната фаза от сезона. Преди да се контузи, Салемакерс изигра пет мача през кампанията, в които се отчете с една асистенция.

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Снимки: Gettyimages

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