Белгийски национал от Милан се оперира, аут е до пролетта

Атакуващият халф на Милан Алексис Салемакерс днес е преминал успешна операция в Амстердам на десния си глезен, съобщиха от клуба.

Както е известно, 27-годишният играч получи травмата си по време на лагер с националния отбор на Белгия, като тя се оказа много по-сериозна от очакваното. Според MilanNews възстановяването му ще продължи 5-6 месеца, което означава, че той би се завърнал в игра чак през пролетта за заключителната фаза от сезона. Преди да се контузи, Салемакерс изигра пет мача през кампанията, в които се отчете с една асистенция.

📰 AC Milan announces that Alexis Saelemaekers underwent surgery on his right ankle today in Amsterdam. The arthroscopic debridement and stabilisation procedure, performed by Dr Gino Kerkhoffs in the presence of Dr Andrea Bulgheroni and Diego Mantovani from AC Milan’s medical staff, was successfully completed. — Milan Posts (@MilanPosts) October 13, 2026

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Снимки: Gettyimages