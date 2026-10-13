Зверев изстрада победа срещу Бублик и се класира за четвъртфиналите в Шанхай

Водачът в схемата Александър Зверев демонстрира изключителен характер и силен дух, за да преодолее съпротивата на Александър Бублик със 7:6(6), 4:6, 7:6(1) в оспорван сблъсък от "Мастърс" турнира в Шанхай. С този успех германецът се класира за четвъртфиналите на надпреварата в китайския мегаполис за първи път от 2019 година насам.

Двубоят продължи два часа и 41 минути, като в откриващия сет Зверев отрази цели четири сетбола. Във втората част германският тенисист изпита физически затруднения заради болки в глезена, но в решителния тайбрек на третия сет вдигна рязко оборотите и наложи тотална доминация. Това е 40-и четвъртфинал за Зверев на ниво АТР Мастърс 1000, където той преследва своята осма титла и първа в Шанхай.

„За съжаление, глезенът започна да ми създава проблеми, сподели Зверев след победата. - Това е донякъде разбираемо, защото изиграх страшно много мачове, което от друга страна е добър знак, че се представям силно. Започвам да усещам натоварването върху тялото си, но съм изключително щастлив от победата. Беше изключително тежък двубой, тъй като съперникът ми играеше невероятен тенис.“

Sasha & Sascha is absolute cinema 🍿 Bublik broke a sweat to prevent a Zverev break! #RolexShanghaiMasters https://t.co/2btWQZkQzX — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2026

Зверев излезе на корта за първи път, откакто официално си гарантира завършването на сезона под номер едно в ранглистата на АТР. Германецът, който през 2026 година спечели два турнира от Големия шлем, ще стане 30-ият различен лидер в историята на световната ранглиста, като най-ранната дата за официалното му възкачване на върха е 2 ноември. Досегашният номер едно Яник Синер няма да играе до края на сезона заради травма в коляното, а третият в подреждането Карлос Алкарас вече няма теоретичен шанс да го изпревари.

Първият сет премина без пробиви, а в тайбрека 29-годишният германец, който ще завърши годината като номер 1 в мъжкия тенис, отрази три сетбола и направи обрат от 3:6 до 8:6, за да поведе в общия резултат. Във втората част шампионът от "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ изостана с 2:4 и не успя да върне пробива, с което за втори пореден мач му се наложи да играе решаващ сет. Третата част започна с размяна на пробиви, а до края двамата бяха изключително равностойни и се стигна до тайбрек. В него Зверев спечели пет поредни точки и успя затвори срещата по убедителен начин.

В спор за място на полуфиналите германецът ще се изправи срещу Алекс де Минор. Австралиецът изигра един от най-силните си мачове за годината и отстрани Карен Хачанов с 6:3, 6:4.

First into the last 8 🎱 Back-to-back Shanghai QFs for de Minaur, after a 6-3 6-4 win over Khachanov! @alexdeminaur #RolexShanghaiMasters https://t.co/f9x5qE56eI — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2026

Де Минор, който миналата седмица игра финал на турнира от сериите АТР 500 в Пекин, все още не е загубил сет в Шанхай. Това е негов десети четвъртфинал от сериите "Мастърс 1000" в кариерата и втори за сезона след този в Монте Карло.

В момента 27-годишният австралиец заема девето място в класацията за Торино, което реално му осигурява последната позиция за Финалите на АТТР заради отсъствието на контузения Синер.

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