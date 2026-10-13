Двукратният световен шампион Филипо Гана сменя отбора

Двукратният световен шампион в карането по часовник Филипо Гана, който в продължение на осем години бе състезател на британския тим Неткомпани Инеос, ще подпише договор с отбора на Лидл-Трек за следващите три години, обявиха от германския тим, цитиран от АФП.

"Лидл-Трек има удоволствието да съобщи за подписа на Филипо Гана, италианският шампион ще се присъдени към отбора за сезон 2027. Той е сред най-завършените състезатели от своето поколение, а Гана е един от най-добрите специалисти на часовник в света и силно оръжие за големите състезания", съобщиха от отбора в комюнике.

30-годишният Гана става два пъти световен шампион на часовник (2020 и 2021), като има осем етапни победи на Обиколката на Италия и две на Вуелтата. Той е олимпийски шампион на писта отборно от Игрите в Токио през 2021. На Олимпийските игри в Париж печели бронзов медал в същата дисциплина, както и сребърен медал на часовник.

Лидл-Трек вече обяви привличането за следващия сезон на австрийските катерачи Феликс Гал и Грегор Мюлбергер, както и на французина Жордан Жега.

На последната Обиколка на Франция тимът спечели отборното класиране, а индивидуално Матиас Скьелмосе завърши шести, докато Хуан Аюсо - седми. Лидл-Трек имаше оше трима в Топ 25 - Куин Симонс, Карлос Верона и Дерек Ги. Мадс Педерсен спечели четвъртия етап на най-голямото състезание.

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