Берое привлече американка

Женският баскетболен отбор на Берое привлече американката Джанън Ото. Тя е на 29 години, играе на позиции 3 и 4 и пристига в Стара Загора от испанския Ховентут, съобщиха от клуба.

Ото притежава и паспорт на Уганда, чийто национален отбор представя. През миналия сезон тя стана шампионка на Монголия и бе отличена с наградата за най-полезен играч (MVP), след което игра и в Мексико.

Баскетболистката е висока 183 см и има опит в първенствата на Австралия, Египет, Испания, Германия, Гърция, Люксембург и САЩ.

От Берое пожелаха на състезателката здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип.

Вчера от клуба обявиха завръщането на Британи Никол Отри и раздялата с Натали Куковски и Анджелина Тюрмел.

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