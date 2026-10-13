Българският билярд покори Солун

От 8 до 11 октомври 2026 година гръцкият град Солун се превърна в арена на изключително оспорвани международни двубои. Престижният THESSALONIKI OPEN 2026, проведен в Billiard Center Thessaloniki, събра 153 състезатели, сред които някои от най-силните имена на Балканите.

Надпреварата се проведе в дисциплината „Девета топка“, като участниците преминаха през двойна елиминация, последвана от финална фаза с директни елиминации сред 32-мата най-добри. Срещите се играха до 9 спечелени партии.

Българските състезатели не просто се противопоставиха на международната конкуренция, а се превърнаха в едни от главните герои на турнира.

Една шампионска титла, един бронзов медал и общо четирима българи сред най-добрите 16 — резултат, който заслужава огромно признание!

Георги Георгиев — шампионът, който продължава да диктува правилата на Балканите!

За пореден път Георги Георгиев доказа защо е смятан за един от най-силните билярдисти в региона. Българският национал демонстрира впечатляваща комбинация от техническо майсторство, тактическа зрялост и изключителна психическа устойчивост.

Пътят му към титлата премина през поредица от тежки сблъсъци, в които Георгиев показа, че може да побеждава както с категорично превъзходство, така и в най-напрегнатите моменти.

Сред най-запомнящите се успехи беше драматичната му победа с 9:8 срещу албанеца Едмонд Зая — среща, в която всяка партия имаше огромно значение.

Последваха убедителни победи срещу силни съперници от Гърция и Северна Македония. В решителната фаза на турнира Георгиев разгроми представителя на Северна Македония Андрей Гюрчиновски с 9:1, а след това надигра гръцкия състезател Танос Димулиас със същия резултат.

На полуфинала българинът се изправи срещу една от големите звезди на гръцкия билярд — Ник Економопулос.

Двубоят се превърна в истински спектакъл. Двамата демонстрираха изключително високо ниво, а развръзката дойде при минимална разлика — 9:8 в полза на Георгиев.

Тази победа изпрати българския национал на финала, където го очакваше представителят на Северна Македония Христо Василевски.

Именно във финалния сблъсък Георгиев направи едно от най-впечатляващите си представяния в турнира. С почти безупречна игра, увереност и пълен контрол върху срещата той спечели с категоричното 9:1, без да остави съмнение кой заслужава шампионската титла.

С този успех Георги Георгиев за пореден път затвърди позицията си на водеща фигура в балканския билярд и показа, че българският спорт разполага със състезател от изключително висока международна класа.

Шампионският трофей от Солун е поредното голямо отличие в неговата кариера и още едно доказателство, че упоритата работа, постоянството и професионализмът дават резултат.

Дилян Тиклев с бронзов медал след великолепно представяне!

Другата голяма българска история в Солун написа Дилян Тиклев, който заслужено се нареди сред четиримата най-добри състезатели в международната надпревара.

Тиклев демонстрира отлична форма, характер и сериозна състезателна подготовка. В турнир с 153 участници той успя да премине през изключително силна конкуренция, записвайки шест победи и достигайки до полуфиналите.

Българинът показа стабилност и увереност в решителните моменти, а представянето му още веднъж потвърди, че е сред най-опасните състезатели на балканската сцена.

На полуфинала Тиклев се изправи срещу силен представител на Северна Македония и след оспорвана битка отстъпи с 6:9, оставайки на престижното трето място.

Бронзовият медал е поредното международно признание за усилията на българския състезател и продължение на силните му изяви през сезона.

През август Тиклев завоюва и бронзов медал на Varna International Open, където конкуренцията включваше 88 участници. Така само в рамките на няколко месеца той записа две отличия от силни международни турнири.

Марио Вълчев — силно представяне след преодолени здравословни проблеми

Сред положителните новини от Солун беше и представянето на Марио Вълчев.

След период, белязан от здравословни проблеми и затруднения в състезателната му кариера, един от утвърдените български билярдисти отново показа сериозните си качества на международната сцена.

Марио достигна до деветото място в крайното класиране, нареждайки се сред най-добрите 16 участници от общо 153 състезатели.

Това е постижение, което заслужава специално внимание. В подобни турнири, където всяка следваща среща предлага все по-сериозна конкуренция, класирането сред първите 16 е категорично доказателство за висока състезателна стойност.

За Марио Вълчев успехът има и допълнително значение — той показва, че въпреки преминатите трудности българинът продължава да притежава необходимите умения и амбиция да се бори на високо международно ниво.

Станимир Русланов — европейска класа отново сред най-добрите

Отличното българско представяне беше допълнено и от Станимир Русланов, който също завърши на девето място.

Русланов е сред най-разпознаваемите имена в историята на българския билярд, със сребърно отличие от европейско първенство.

След отсъствие от активната състезателна сцена той отново показа, че високата класа, изграждана с години, остава негово голямо предимство.

Класирането му сред най-добрите 16 в Солун е изключително положителен знак както за самия него, така и за българския национален билярд.

Неговото завръщане добавя още повече опит и конкуренция сред водещите български състезатели.

Националната федерация по билярд изразява своите поздравления към четиримата състезатели за впечатляващите резултати.

Представянето им в Солун е доказателство, че България разполага с играчи, способни да се противопоставят на най-силните имена в региона и да печелят престижни международни отличия.

Особено впечатляващ е фактът, че успехът идва както от състезатели в отлична форма, така и от доказани имена, които отново намират своето място сред най-добрите.

Четирима българи сред първите 16, двама на почетната стълбичка и шампионска купа за България!

Това не е просто отлично представяне. Това е силно послание за развитието на българския билярд и амбициите на нашите състезатели да бъдат сред най-добрите.

България отново има своя шампион на Балканите — Георги Георгиев!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google