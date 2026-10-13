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Потник на Майкъл Джордан подаден за рекордните 14 млн. долара

  • 13 окт 2026 | 09:50
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Потник на Майкъл Джордан подаден за рекордните 14 млн. долара

Екип на Майкъл Джордан, носен във финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА) през 1998 година, беше продаден за рекордните 14 милиона долара, с което надмина предишното постижение, поставено през миналия месец.

Американски предприемач в сферата на недвижимите имоти плати сумата за червения потник на Чикаго Булс с легендарния номер 23 на Джордан, който баскетболистът носи във втория мач от финалната серия срещу Юта Джаз.

Според аукционната къща това е най-високата цена, плащана някога за баскетболен сувенир. Въпреки това рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде бейзболния екип на Бейб Рут за Ню Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за 24,12 млн. долара през 2024 година.

През миналия месец друг потник на Джордан от финалите през същата година, но от третия мач срещу Юта, беше продаден за 12,26 милиона, с което бе поставен рекорд, който вече е подобрен.

Сезон 1997-98 беше последният на Майкъл Джордан в Чикаго и е основен фокус в документалния сериал "Последният танц". Водени от Джордан, Булс спечелиха шест титли от НБА между 1991-ва и 1998-а, а екипите от последната му финална серия са сред най-търсените спортни сувенири.

През 2022 година неговият екип то мач номер 1 от финалите през 1998-а бе продаден за 10,1 млн. долара - рекорд, който стоеше до миналия месец.

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