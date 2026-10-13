България ще участва с 9 гимнастици на Балканското

България ще участва с пълен състав от девет спортисти в мъжкото направление на Балканското първенство по спортна гимнастика, което ще се проведе от 15 до 20 ноември в Задар (Хърватия).

В първата възрастова група (2013 години и по-малки) са заявени Александър Михнев, Павел Попов от ЦСКА и Петър Касапски от Стрийт Уоркаут.



Във втората група (2011–2012 година) ще участват Михаил Божанин, Борис Караджинов от ЦСКА и Мартин Манолов от Левски-Спартак.



В третата група (2009–2010 година) България ще бъде представена от Никълъс Наков от Левски-Спартак, Венелин Христов от Ели-Гаш и Борислав Жеков от Интеркомгруп Черноморски юнак.

Подготовката на гимнастиците е поверена на треньорите Йордан Рангелов, Иван Танкушев и Делян Димитров.

Съдии на първенството ще бъдат Милко Танкушев, Тодор Тодоров и Георги Тасев, съобщават от БФ Гимнастика.

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