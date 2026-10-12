Бомбен взрив забави мач на Роналдо

Мачът на Кристиано Роналдо и неговият Ал Насър срещу Нефтчи (Фаргона) от втория кръг на Шампионската лига на тази вечер беше забавен с един час поради военно нападение и експлозия в близост до стадиона в столицата на Саудитска Арабия – Рияд.

Тази информация беше предадена от футболния журналист Нахел Ланзон, като засега няма повече информация какво точно се е случило, въпреки че се споменава, че става въпрос за прихващане на дрон.

Това се случва на фона на конфликта в райнона, като в предходните дни в Рияд бяха извършени няколко атаки. 12 души загинаха по време на атаката срещу международното летище в Рияд, а над 300 души бяха ранени, като според информация зад атаката стоят хутите, които са в открит конфликт със Саудитска Арабия.

🚨🇸🇦 AHORA: El partido de Champions Asiática entre el Al-Nassr y el Neftchi de Uzbekistán está DEMORADO por una explosión cercana al estadio. Parece que hubo una intercepción a un drone. Recordemos que en los últimos días hubo varios ataques de los hutíes a la capital saudí. https://t.co/bdFBK1y4Ks — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) October 12, 2026

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