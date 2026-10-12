Настоящият шеф на италианския футбол ще иска нов мандат

Бившият президент на Италианската футболна федерация (FIGC) Джовани Малаго заяви за италианското радио RAI, че ще се кандидатира за същия пост на предстоящите избори, предаде Ройтерс. Малаго подаде оставка на 6 октомври заради нередности около избора му през месец юни, когато се оказа, че не отговарял на правилника, тъй като не е бил член на федерацията. Така след споразумение с Италианския олимпийски комитет футболната федерация бе поставен под специална администрация, а Малаго продължи да управлява индиректно централата. Новите избори ще бъдат на 14 декември, като те могат да позволят на Джовани Малаго да узакони несигурния си статут.
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