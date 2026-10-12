Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Настоящият шеф на италианския футбол ще иска нов мандат

  • 12 окт 2026 | 20:13
  • 447
  • 0
Настоящият шеф на италианския футбол ще иска нов мандат

Бившият президент на Италианската футболна федерация (FIGC) Джовани Малаго заяви за италианското радио RAI, че ще се кандидатира за същия пост на предстоящите избори, предаде Ройтерс. Малаго подаде оставка на 6 октомври заради нередности около избора му през месец юни, когато се оказа, че не отговарял на правилника, тъй като не е бил член на федерацията.  Така след споразумение с Италианския олимпийски комитет футболната федерация бе поставен под специална администрация, а Малаго продължи да управлява индиректно централата.  Новите избори ще бъдат на 14 декември, като те могат да позволят на Джовани Малаго да узакони несигурния си статут. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед

Диего Симеоне посочи от какво се притеснява преди домакинството на Ман Юнайтед

  • 12 окт 2026 | 15:44
  • 2093
  • 2
Разбиха престъпна група, обрала вратаря на Барселона

Разбиха престъпна група, обрала вратаря на Барселона

  • 12 окт 2026 | 15:24
  • 1369
  • 0
Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил

Инкапие и Субименди под въпрос за двубоя с Лил

  • 12 окт 2026 | 15:00
  • 755
  • 0
Няма изненада: Реал Мадрид и Куртоа си стиснаха ръцете

Няма изненада: Реал Мадрид и Куртоа си стиснаха ръцете

  • 12 окт 2026 | 14:50
  • 1284
  • 1
Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

Проблемите за Карик продължават да се увеличават преди предстоящото тежко гостуване в Шампионската лига

  • 12 окт 2026 | 14:29
  • 2250
  • 0
Осасуна изгони треньора след само осем мача и върна клубна легенда

Осасуна изгони треньора след само осем мача и върна клубна легенда

  • 12 окт 2026 | 14:24
  • 1370
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 4:0 Арда, и Руан вкара

Лудогорец 4:0 Арда, и Руан вкара

  • 12 окт 2026 | 20:57
  • 10472
  • 73
ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

ЦСКА поиска доживотно наказание за съдия, "червените" пуснаха видео

  • 12 окт 2026 | 15:42
  • 29263
  • 256
Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 18776
  • 85
Гбамен под огромен въпрос и за Монако

Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
  • 6462
  • 8
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 11656
  • 15
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 14942
  • 12