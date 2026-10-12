Слухове за финансови проблеми разтърсиха Falcons

Появиха се слухове за сериозни финансови проблеми от страна на познатия с обичайното си разхищение отбор по електронни спортове от Саудитска Арабия - Falcons.

CS2 инсайдърът Владислав "Harumi" Радвилович съобщи за възможни затруднения в организацията. Според информацията причината може да е изчерпване на финансовите средства или решение на инвеститорите да ограничат бюджета.

Твърди се също, че Falcons прекратяват дейността на състави в различни дисциплини. Към момента обаче няма официално потвърждение от Team Falcons за мащабни финансови проблеми, затова информацията остава на ниво слухове.

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